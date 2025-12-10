Talas'ta 'Belediye Mahallemizde' Hizmet Yolculuğu Tamamlandı

Talas Belediyesi'nin 6 yıl önce kırsal mahallelerde başlattığı ve Türkiye genelinde örnek gösterilen Belediye Mahallemizde uygulaması, sonbaharın başında merkez mahallelerde yürütülen çalışmaların sonuçlanmasıyla tamamlandı.

Kırsaldaki tüm mahallelerden sonra merkezdeki son durak olan Mevlana Mahallesi'nde de çalışmalar başarıyla bitirilerek uygulamanın ilçedeki hizmet yolculuğuna nokta koyuldu.

Hızlı çözüm, yüksek memnuniyet

Mustafa Yalçın'ın 'belediyeciliği görevden öte bir yaşam standardı olarak ele alma' anlayışının somut örneği olan uygulama, ekiplerin doğrudan mahalleliye giderek talepleri yerinde tespit etmesiyle öne çıktı. Her sokakta, her kapıda vatandaşla temas kurulması, eksiklerin anında değerlendirilmesi ve ihtiyaçların hızla çözüme kavuşturulması geniş memnuniyet sağladı.

İnsana dokunan hizmet

Kırsal mahallelerde elde edilen olumlu sonuçların ardından merkezde yürütülen çalışma, vatandaşla bağları güçlendirirken şehir hizmetlerine dinamizm kazandırdı. Merkezdeki 8 mahallede yalnızca birkaç haftada tamamlanan ziyaretler, Talas'ta hizmetin doğrudan insana dokunan yüzünü ortaya koydu.

Türkiye'ye örnek olan model

Başladığı günden bu yana kapsamı ve sahaya dayalı çözüm üretme modeliyle birçok belediyeye ilham veren uygulama, Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezi tarafından verilen Golden City Awards 2019 ödülünde 'En Başarılı Proje' seçildi. Aradan geçen yıllara rağmen etkisini artırarak sürdüren Belediye Mahallemizde, hikâyesini ilçenin sokaklarında yazmaya devam ediyor.

