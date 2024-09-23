Tanzanya'da Muhalefet Partisi Lideri Gözaltına Alındı

Tanzanya'da Gözaltılar Devam Ediyor

Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'da, Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema) lideri Freeman Mbowe, izinsiz gösteri düzenlemesi nedeniyle gözaltına alındı.

Protestoların Arka Planı

Ulusal medya kaynaklarına göre, Chadema, ülkedeki muhalif liderlerin kaybolma ve öldürülmesine karşı protestolar düzenlemek amacıyla bir araya geldi. Bu eylemler sırasında, Mbowe ve partinin Başkan Yardımcısı Tundu Lissu dahil olmak üzere toplam 14 kişi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Devlet Yetkililerinin Açıklamaları

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, kanun ve düzeni tehlikeye atacak herhangi bir eyleme karşı tolerans göstermeyeceklerini vurguladı.

Kibao'nun Trajik Ölümü

Ayrıca, Chadema'nın üst düzey üyesi 69 yaşındaki Mohamed Ali Kibao, Darüsselam'dan memleketi Tanga'ya seyahat ederken güvenlik güçleri tarafından kaçırılmıştı. Kibao’nun cesedi, 9 Eylül'de Darüsselam sahilinde bulunmuş ve yapılan otopside ciddi şekilde dövüldüğü ile yüzüne asit döküldüğü tespit edilmiştir.

Bu olaylar, Cumuhurbaşkanı Hassan’ı, yaklaşan Ekim 2025 genel seçimleri öncesinde muhalefeti sindirmekle suçlayan muhalif grupların tepkisine yol açıyor.