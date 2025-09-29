Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen Afyonkarahisar'ı Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen Afyonkarahisar'da

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Afyonkarahisar'da resmi ziyaretler ve saha incelemelerinde bulundu.

Ziyaret programı ve görüşmeler

Gümen ilk olarak Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti. Ardından AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na geçerek İl Başkanı Turgay Şahin, milletvekilleri ve partililerle bir araya geldi.

Saha incelemeleri

Program kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret eden Gümen, daha sonra Ticaret Borsası ile borsaya ait hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Ziyaretlerini Çayırbağ Belediyesi ve Çayırbağ Belediyesi hayvan pazarıyla tamamladı.

Gümen'in ziyaretleri, kurumlarla koordinasyon ve yerinde tespitlere yönelik incelemeleri kapsadı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen (sağda), Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak (solda), Gümen'e çerçeveli Türk bayrağı takdim etti.