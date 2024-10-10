Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Gıda Denetimleri Hakkında Önemli Açıklama

Gıda Güvenilirliği İçin Kararlılık

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak ve kamu sağlığını korumak adına önemli bir duyuru yaptı. Yeni gıda kamuoyu duyurusu sistemi ile 8 binden fazla gıda denetçisinin gerçekleştirdiği rutin ve anlık denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar, sistematik bir şekilde takip edilecek.

Uygunsuzluk Tespiti ve Çalışmalar

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Yeni gıda kamuoyu duyurusu sistemimizde yaptığımız denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayımlanmaktadır." ifadesine yer verildi. Belirlenen uygunsuzluklar doğrultusunda çeşitli yaptırımlar uygulanacak; bu yaptırımlar arasında ürün toplama, idari para cezası ve üretimin askıya alınması yer alıyor.

Yasal Çerçeve ve Yargı Denetimi

Ayrıca, uygunsuzluğun insan sağlığını tehdit etmesi durumunda yasal işlem başlatılacağı belirtildi. Bakanlık, yapılan idari işlemlerin Anayasa'nın 125. maddesine göre yargı denetimine tabi olduğunu aktararak, "Yargı kararları idarenin tüm unsurları için bağlayıcıdır" dedi. "Kamu sağlığını koruma konusunda görev ve yetkilerimizi bu ilkeler doğrultusunda kararlılıkla ifa etmeye devam edeceğiz," şeklinde vurgulandı.