Tarsus'ta Otobüs Refüje Çarptı: 4 Kişi Yaralandı
TAG Otoyolu Yenice Mevki
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü refüje çarptı.
Kazada, otobüsü kullanan A.H.E (25) yönetimindeki 31 AJZ 819 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç Yenice mevki'nde refüje çarptı.
Olayda araçta bulunan 24 yolcudan 4'ü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililerden alınan bilgilere göre, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.