Tarsus’un Kurtuluşu 104. Yılda Coşkuyla Kutlandı

Kutlama Programı

Mersin’in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı çeşitli etkinliklerle anıldı.

Program, Aznakay Parkı’ndan Cumhuriyet Alanı’na gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen Hafıza Kortejinde özel bir rol üstlenen çocuklar, ellerinde ’Tarsus’un Kurtuluşu Yazıyor’ sloganlı temsili gazeteler dağıttı.

Kutlamalar, şiir sunumu, mehteran ve semazen gösterileri ile halk oyunları sunumlarıyla devam etti. Program, geçit töreni ve hafıza korteji ile son buldu. Ayrıca İlçe Orman İşletme Müdürlüğü, kurtuluş yıldönümü anısına katılımcılara fidan dağıttı.

Başkan Boltaç’ın Mesajı

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç yaptığı açıklamada, "27 Aralık 1921 , sadece takvimden bir yaprak değil, aynı zamanda Tarsus halkının, atalarımızın, işgale ve esarete boyun eğmediği, güçlü bir iradenin ve direnişin tarihidir. Bu tarih, "Bu topraklar bizimdir" diyenlerin, canını hiçe sayanların, teslim olmayan bir halkın tarihidir. Bugün burada özgürce konuşabiliyorsak, Bu meydanda başımız dik durabiliyorsak, Bunu 27 Aralık’ta ’esarete boyun eğmem’ diyen ecdadımıza borçluyuz. Kurtuluşun formülü, onur, direniş, irade gücü ve inançtır. Biz, Bu şehrin kurtuluşunda nasıl omuz omuza verdiysek, Bugün de Tarsus’u hak ettiği değere taşımak için aynı inançla, aynı kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Tarsus’un tarihine yakışır bir geleceği hak ettiğine değinen Başkan Boltaç, "Tarsus tarımıyla, kültürüyle, tarihiyle ve insanıyla çok daha güçlü bir yerde olmalı. Ve biz, bunu başaracağız. Kimseyi ayırmadan, kimseyi dışlamadan, bu kentin her mahallesine, her sokağına, her insanına dokunarak başaracağız. Çünkü Tarsus’un kurtuluşu bir başlangıçtır. Bizim görevimiz ise, O başlangıcı geleceğe taşımaktır. 27 Aralık ruhu, Sadece geçmişte kalmayacak. O ruh sokaklarımızda, tarlalarımızda, okullarımızda, gençlerimizin hayallerinde yaşayacak" fadelerini kullandı.

