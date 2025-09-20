Taşköprü'de Üniversite Mezunu Genç Çift Çiftçilikle Gelecek Kuruyor

Taşköprü Afşar köyünde yaşayan üniversite mezunu Yusuf (28) ve Elifnur (21) Koca çifti, mayısta evlenip birlikte traktörle bilimsel çiftçilik yapıyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:22
Afşar köyünde traktör konvoyuyla evlenen çift, çiftçiliği meslek olarak görünür kılmak istiyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Afşar köyünde yaşayan ve yaklaşık 4 ay önce hayatlarını birleştiren 28 yaşındaki Yusuf Koca ile 21 yaşındaki Elifnur Koca, üniversite mezunu olmalarına rağmen köyde çiftçilik yaparak yaşamlarını sürdürüyor.

Yusuf Koca, Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Turizm ve Rehberlik ile Kastamonu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Teknikerliği bölümlerinden mezun. Eşi Elifnur ise Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunu. Çift, mayıs ayında evlendikten sonra köyde kalmayı tercih ederek birlikte traktör sürüp ekin ekiyor, tarlalarını işliyor.

Yusuf, mezuniyet sonrası köyünde çiftçilik yapmaya başlayınca çevreden tepki gördüklerini belirterek toplumdaki önyargılara dikkat çekti. Buna göre insanlar 'çiftçiye kız verilmez, çiftçiysen evlenemezsin' gibi kalıplaşmış düşüncelere sahip. Yusuf, bu zihniyeti kırmayı ve çiftçiliğin saygın bir meslek olduğunu göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

Çift, hayatlarını ve işlerini birleştirmelerinin ortak noktalarından kaynaklandığını vurguluyor. Yusuf, 'İkimiz de turizm fakültesi mezunuyuz, ikimiz de çiftçi aileden geliyoruz, ikimizin de çiftçiliğe ilgisi var. Düğün konvoyumuzu bile traktörlerden yaptık' diyerek amaçlarının çiftçiliğin meslek olduğunu göstermek olduğunu anlattı.

Günlük yaşamlarından kesitler de paylaşıyorlar: beraber yonca ekiyor, balya kaldırıyor, buğday hasadına birlikte katılıyorlar. Yusuf, her günün onlar için bir piknik gibi geçtiğini belirtti. Çift, işlerini modern yöntemlerle yürütmeyi hedefliyor; toprağın ihtiyaçlarını, bölgenin iklimini bilmenin önemine dikkat çekiyor ve çiftçiliğin bilim ve teknolojiyle yapılması gerektiğini söylüyor.

Yusuf, gençlerin çiftçilik yapması gerektiğini ve bunun sürdürülebilir olması için aile kurmanın motivasyon sağladığını ifade etti. Tarlada çalışma dışında birbirlerine küçük sürprizlerle moral verdiklerini de anlattı. Geçtiğimiz günlerde balyalardan kalp şekli oluşturup içine eşinin baş harfini yazdığını, eşinin bunu dron ekranında görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

Elifnur Koca, Şanlıurfalı olduğunu, çevresinin önce eleştirdiğini ancak kendisinin çiftçi olmaktan mutlu olduğunu belirtti. Elifnur, traktör sürmeyi evlendikten sonra öğrendiğini, işin yorucu olduğunu ancak işleri sırayla yaparak dinlenme imkanı bulduklarını aktardı. Çift, ileride köyde turizm odaklı projeler geliştirmeyi de planlıyor.

Yusuf ve Elifnur Koca çiftinin hikayesi, gençlerin köyde kalıp meslek olarak çiftçilik yapabileceğini ve modern tarımla köy yaşamının yeniden cazip hale getirilebileceğini gösteren bir örnek niteliği taşıyor.

