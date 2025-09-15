Tatar: Rum hapishanelerindeki vatandaşlarımız zulümle karşı karşıya

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY hapishanelerindeki vatandaşların kötü muamele gördüğünü belirtti; 26-27 Eylül’de New York’ta BM görüşmeleri planlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) hapishanelerin durumunun "hiç iç açıcı olmadığını" belirtti ve "Rum hapishanelerindeki vatandaşlarımız zulümle karşı karşıya" dedi.

Cuellar ile görüşme ve gündem

Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul etti. Bir saati aşan görüşmede Kıbrıs meselesi, BM nezdinde taraflar arasında yapılacak görüşmeler ve iki taraf arasında açılması planlanan yeni sınır kapıları konuşuldu.

Tatar, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 Eylül’de BM Genel Sekreteri ve heyetiyle, 27 Eylül’de ise Rum liderle üçlü toplantıda bir araya geleceklerini duyurdu.

Statü eşitsizliği ve BM nezdinde beklenti

Tatar, Kıbrıs sorununda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma için statü eşitsizliğinin ortadan kaldırılması, egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Rum tarafının KKTC ile GKRY arasında açılması planlanan konularda negatif bir tavır sergilediğini Cuellar'a ilettiğini belirtti ve 26-27 Eylül tarihlerinde New York’ta bu konuyu BM Genel Sekreteri nezdinde yeniden gündeme getireceğini aktardı.

Hapishane koşulları ve insani talep

Tatar, GKRY hapishanelerindeki koşullar hakkında şunları söyledi: 'Rum hapishanelerindeki vatandaşlarımız zulümle karşı karşıya. Bizlerin vatandaşları orada büyük bir sıkıntı yaşıyor.' Tatar, gerek hapishanedeki koşullar gerek oradaki davranışların vatandaşların "büyük bir zulümle karşı karşıya olduğu" yönünde haberler getirdiğini belirterek, Cuellar'dan karşı tarafla görüşmesini ve KKTC vatandaşlarının insani koşullarda muamele görmesini rica ettiğini ifade etti.

Cuellar: Görüşme olumlu, görüşmelerin yeniden başlamasını umuyorum

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar da toplantı sonrası gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, birkaç hafta içinde New York’ta Genel Sekreter ile yapılacak toplantıyla ilgili süreci ele aldıklarını ve Genel Sekreter'e Ada'daki durum hakkında bir rapor hazırlamak için Kıbrıs'ta bulunduğunu söyledi.

Cuellar, görüşmenin olumlu geçtiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasını umuyorum ve bu yönde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

