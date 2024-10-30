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Tatvan'da DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi kurtarıldı. Ele geçen dokümanlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 20:03
Tatvan'da DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Bitlis'te DEAŞ Üyesi Yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, eylem hazırlığında bulunan DEAŞ terör örgütü mensubu güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi adına önemli bir çalışma yürüttü.

Operasyon Tarihi ve Detayları

25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ üyesi gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan arama sonucunda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Bu materyallerin incelenmesi ile birlikte, operasyonun kapsamının genişletileceği bildirildi.

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