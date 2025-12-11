Tavşanlı'da Elektrikli Motosiklet Devrildi: Aynı Aileden 4 Hafif Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Tepecik yolu üzerindeki Çardaklı Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, S.C. yönetimindeki 43 AGD 331 plakalı kasalı elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü S.C. ile yanında bulunan E.C., S.C. ve A.C. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

