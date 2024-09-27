Tayvan Çevresinde Askeri Faaliyetler Artıyor

Tayvan Stratejik Gelişmelerle Karşı Karşıya

Tayvan Adası'nın etrafında, Çin'e ait 41 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisi tespit edildi. Bu gelişme, Tayvan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla duyuruldu.

Açıklama ve Tespitler

Açıklamada, dün akşamdan bu sabaha kadar 41 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğu ve bunlardan 32'sinin Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi geçerek Tayvan'ın ilan ettiği Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)'nde faaliyet gösterdiği belirtildi. Bakanlık, aynı zamanda Ada çevresinde 6 savaş gemisinin de gözlemlendiğini ifade etti.

Geçtiğimiz Günlerdeki Gelişmeler

Daha önceki günlerde ise 43 hava aracı ve 8 gemi tespit edildiği, bu hava araçlarının 34’ünün de ADIZ içinde uçuş gerçekleştirdiği bildirildi. Tayvan Boğazı'ndaki orta çizgi, iki tarafın etki alanlarını belirleyen bir çizgidir.

Uluslararası Durum ve ADIZ

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ADIZ, ülkeler tarafından tek taraflı olarak ilan edilmektedir. Bu bölgeye giren sivil uçaklar genellikle tehdit olarak algılanmazken, askeri uçaklar ise uyarı almakta.

Japon Savaş Gemisi ve Bölgedeki Gerginlik

Çin'in askeri faaliyetleri, Japonya Öz Savunma Deniz Kuvvetleri’ne ait JS Sazanami muhribinin 26 Eylül'de Tayvan Boğazı'ndan geçmesinin ardından artış gösterdi. Bu geçiş, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir Japon savaş gemisinin bu bölgedeki ilk seyridir.

Çin, Tayvan'ı tarihi topraklarının parçası olarak görmekte ve bu adanın ana kara ile yeniden birleşmesini sağlamak için güç kullanma ihtimalini dışlamadığını ifade etmektedir. 1949'dan beri fiili bağımsızlık sürecini sürdüren Tayvan, bu askeri baskılara karşı dikkatünü artırmaktadır.