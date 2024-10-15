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Tayvan Üzerindeki Askeri Baskı Artıyor: 153 Hava Aracı ve 36 Gemi Tespit Edildi

Çin'in Tayvan çevresinde gerçekleştirdiği askeri tatbikat sırasında 153 hava aracı ve 36 gemi belirlendi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 08:46
Tayvan Üzerindeki Askeri Baskı Artıyor: 153 Hava Aracı ve 36 Gemi Tespit Edildi

Tayvan Çevresinde Askeri Faaliyetler Yoğunlaşıyor

Tayvan, çevresinde meydana gelen askeri faaliyetlerle gündeme gelirken, Çin'e ait 153 askeri hava aracı ve 36 gemi Ada çevresinde tespit edildi.

Çin'in Askeri Tatbikatı

Tayvan Savunma Bakanlığı'nın X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, dünden bugüne kadar 06:00 itibarıyla, Çin'e ait 153 askeri hava aracı, Tayvan Boğazı'nın "orta çizgi" sınırını aşarak, Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ) ilan ettiği bölgede uçuş yaptı. Ayrıca, Ada çevresinde 14 Çin donanması gemisi ve 12 sahil güvenlik gemisi de görüldü.

Tatbikata Dair Detaylar

Çin, bu askeri tatbikatı "Müşterek Kılıç-2024B" adı altında gerçekleştirdi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı, kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katılımıyla bu tatbikatı başlattığını duyurdu. Tatbikat, Tayvanı kuzey, güney ve doğudan sararak kritik limanları kapatma stratejisi uyguladı ve dün akşam saat 18:00'de sona erdi.

Tayvan Hükümeti ve Tepkiler

Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te, "Ulusal Gün" konuşmasında, Pekin'i Tayvan'ı temsil etme yetkisine sahip olmadığını savunarak, egemenlik hakkına vurgu yaptı. Pekin yönetimi ise Lai'nin söylemlerine tepki göstererek, bu tür söylemlerin bağımsızlık taleplerinin bir parçası olduğunu belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Lai'nin sözlerinin Tayvan Boğazı'ndaki gerilimi körüklemek amacı taşıdığını ifade etti.

Tayvan'ın Durumu ve Gelen Tepkiler

Tayvan, 1949 yılından bu yana fiili bağımsızlık sürdürmektedir. Ancak, Pekin yönetimi Ada'nın yeniden ana karaya katılması için gerektiğinde asker kullanma tehdidinde bulunuyor. Askeri baskının artması, bölgede gerginlik oluşturmaya devam ediyor.

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