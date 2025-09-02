DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,92 0,68%
ALTIN
4.605,32 -0,18%
BITCOIN
4.536.478,85 -1,35%

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara'da KPSS puanıyla 4 memur alımı ilanı yayımladı. Başvurular 29 Eylül–8 Ekim 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapılacak.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:16
TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

TBB'den Ankaralı gençlere KPSS'li memur çağrısı

Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara'daki kadroları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ilk defa memur alım ilanı yayımladı. İlan, bilgisayar işletmeni, mühendis, şehir plancısı ve tekniker pozisyonlarını kapsıyor ve yüz binlerce aday için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor.

Alınacak kadrolar ve aranan nitelikler

Toplam: 4 memur kadrosu

Bilgisayar İşletmeni (1 kişi): Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin lisans programlarından mezun olma şartı isteniyor. Adaylardan ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair belge talep ediliyor.

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Mühendis (1 kişi): Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilecek. Bu kadro için en az C düzeyinde YDS (İngilizce) puanı veya denkliği kabul edilen belge şart koşuluyor.

Şehir Plancısı (1 kişi): Şehir ve Bölge Planlama mezunları başvurabilir; bu pozisyon için de en az C düzeyinde YDS (İngilizce) puanı isteniyor.

Tekniker (1 kişi): En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların makine bölümü mezunları başvurabilecek.

KPSS ve eşitlik: Her bir kadro için cinsiyet ayrımı yapılmamakta; adayların ilgili KPSS puan türünden en az 70 veya 75 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvuru şartları ve başvuru süreci

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları (örneğin Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak) taşıması zorunludur. Başvurular 29 Eylül – 8 Ekim 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak.

Başvuru platformu: e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti aracılığıyla başvurular kabul edilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor
2
Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor
3
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar öldürüldü — Ailesi yasta
4
Arıkan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Görüştü
5
İstanbul'da Ağustos'ta 2 bin 578 Hükümlü ve 5 bin 201 Şüpheli Yakalandı
6
TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma
7
Kırşehir'de 26 Yıl Hapis Cezası Olan Firari B.U. Yakalandı

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini