TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

TBB'den Ankaralı gençlere KPSS'li memur çağrısı

Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara'daki kadroları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ilk defa memur alım ilanı yayımladı. İlan, bilgisayar işletmeni, mühendis, şehir plancısı ve tekniker pozisyonlarını kapsıyor ve yüz binlerce aday için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor.

Alınacak kadrolar ve aranan nitelikler

Toplam: 4 memur kadrosu

Bilgisayar İşletmeni (1 kişi): Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin lisans programlarından mezun olma şartı isteniyor. Adaylardan ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair belge talep ediliyor.

Mühendis (1 kişi): Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilecek. Bu kadro için en az C düzeyinde YDS (İngilizce) puanı veya denkliği kabul edilen belge şart koşuluyor.

Şehir Plancısı (1 kişi): Şehir ve Bölge Planlama mezunları başvurabilir; bu pozisyon için de en az C düzeyinde YDS (İngilizce) puanı isteniyor.

Tekniker (1 kişi): En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların makine bölümü mezunları başvurabilecek.

KPSS ve eşitlik: Her bir kadro için cinsiyet ayrımı yapılmamakta; adayların ilgili KPSS puan türünden en az 70 veya 75 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvuru şartları ve başvuru süreci

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları (örneğin Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak) taşıması zorunludur. Başvurular 29 Eylül – 8 Ekim 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak.

Başvuru platformu: e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti aracılığıyla başvurular kabul edilecektir.