TBMM 5G ile Açılıyor; Gökbey 2026'da Hava Ambulansında

1- TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek

TBMM'de 28. dönem 4. Yasama Yılında milletvekilleri ve Meclis personeli, Türkiye'nin dijital dönüşümünde kritik öneme sahip 5G teknolojisini kullanacak. (Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

2- Meclisten "Sıfır Atık" Projesi'ne tam destek

TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılında toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırıldı: 67 bin 700 kilogram kağıt, 4 bin 420 kilogram bitkisel yağ, 2 bin 975 kilogram organik atık, 2 bin 800 kilogram plastik, 1730 cam ve 1310 kilogram metal. Geri kazanılan 67 bin 700 kilogram atık kağıt sayesinde 1151 ağacın kesilmesi önlenirken, 4 bin 420 litre bitkisel atık yağ geri dönüşümü ile 4 milyar 420 milyon litre suyun kirlenmesi engellendi. (Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

3- Yerli helikopter Gökbey, 2026'da hava ambulans filosuna dahil oluyor

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar yaptığı açıklamada, TUSAŞ'tan alınacak yerli ve milli Gökbey helikopterlerinin ilk sivil sertifikalı helikopterler olacağını belirtti. Doç. Dr. Çınar, "Gökbey ile menzili daha uzun, meteorolojik şartlara daha uygun ve daha fazla hasta taşıma kapasitesine sahip olan hava araçlarımızla bu hizmeti vereceğiz" dedi. (Duygu Yener/Ankara)

4- Gümrüklerde 9 ayda 74,8 milyar liralık kaçağa göz açtırılmadı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin bu yılın 9 ayında el koyduğu eşyaların değeri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 arttı. Aynı dönemde gümrüklerde 5 bin 349 operasyon gerçekleştirildi ve en fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. (Seda Tolmaç/Ankara)

5- Rosatom: Akkuyu NGS'de lojistik ve finansal zorluklar aşıldı

Rosatom Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov Akkuyu NGS projeyle ilgili, "Ne Türkiye'deki Akkuyu projesine ne de Rosatom'a karşı herhangi bir Batı yaptırımı uygulanmıştır" dedi. Komarov, "Bugün itibarıyla sistem neredeyse çalışmaya hazır, yıl sonuna kadar yeni ekipmanın montajı tamamlanmış olacak" ve "Finansal konular da son zamanlarda, öncelikle Rusya Federasyonu hükümetinin desteğiyle başarılı şekilde çözüldü. Bugün itibarıyla proje tamamen fonlanmış durumda" ifadelerini kullandı. (Firdevs Yüksel/Moskova)

6- Irak'tan petrol akışının yeniden başlaması Türkiye'nin enerji arzına güç katacak

Atlantik Konseyi Kıdemli Araştırmacısı John Roberts hattın günde 1 milyon varilden fazla petrol taşıma kapasitesine sahip olduğunu ve bunun dünya üretiminin yaklaşık yüzde 1'ine denk geldiğini belirtti. Oslo Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Francesco Sassi ise Bağdat ve Ankara arasındaki temasların bölgedeki enerji güvenliğini güçlendirmeyi ve yeni siyasi-ekonomik eksenler oluşturmayı hedeflediğini söyledi. (Handan Kazancı/İstanbul)

7- Robotlaşmaya hız veren Türk sanayisi rekabet gücünü artırıyor

ABB Türkiye Robot Bölümü Global Çözüm Merkezi Yöneticisi Gürsen Torum Türkiye'nin robotlaşmada hızla ilerlediğini ve yakın gelecekte lider konuma gelebileceğini vurguladı. KUKA Türkiye ve Orta Doğu CEO'su Fatih Güngör global rekabette üretim tesislerinin robotik otomasyona geçmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay ise yerlilik ve millilik vurgusu yaparak robotlaşmanın otonom sistemlerle birlikte savunma sanayiindeki başarının parçası olduğunu söyledi. (Kaan Ulu/İstanbul)

8- İklim değişikliği ve hava kirliliği kalp hastalıklarını artırıyor

Türk Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan hava kirliliğinin kalp sağlığını en olumsuz etkileyen çevre sorunu olduğunu belirtti. Araştırmaların kirli havada yaşayanlarda kalp krizi riskinin yüzde 15 ila 20 daha fazla olduğunu gösterdiğini söyledi. Okuyan, iklim değişikliğine bağlı aşırı sıcaklar, fırtına ve sel gibi olayların kalp damar hastalıklarıyla güçlü ilişkisi olduğunu vurguladı. (Biriz Özbakır/İstanbul)

9- Küresel net sıfır hedefleri ABD'den çekilmelere rağmen büyüyor

NewClimate Institute analisti Saskia Straub küresel net sıfır hedeflerinin şirketler, bölgeler ve şehirler genelinde artmaya devam ettiğini ifade etti. Analist Sybrig Smit ise ABD dışında büyük ekonomilerin net sıfırdan çekilmediğini, 137 hükümetten yüzde 67'sinin hedeflerini yasa veya resmi politikalarla güvence altına aldığını belirtti. (Yeşim Yüksel/İstanbul)

10- Atıkları dönüştüren huzurevi sakini bahçeyi sanat galerisine çevirdi

İstanbul Bahçelievler'deki huzurevinde kalan Özcan Çelen, eski çamaşır makinesi ve tekerlekli sandalye gibi atık parçaları sanat eserine dönüştürerek kurum bahçesini heykeller, tablolar ve yapay havuzlarla donattı. 80 yaşındaki Çelen, "Huzurevinin bahçesi tamamen sanat meydanı. Engelli arabası tekerleğinden su değirmeni yaptım. Ağacın kökü çöpe gidiyordu. Onu attırmadım, süs havuzumda kullandım" dedi. (Şaduman Türkay/İstanbul)

11- Emtia piyasalarında Fed belirsizliği sürerken gözler istihdam verilerine çevrildi

Altının ons fiyatı üst üste altıncı haftada da yükselerek haftayı 3 bin 759,7 dolardan tamamlarken hafta içinde 3 bin 791,1 dolarla rekor tazeledi. Goldman Sachs, Endonezya'daki Grasberg madenindeki aksaklık sonrası 2025 ve 2026 için küresel bakır arz tahminlerini aşağı yönlü güncelledi. (Tunahan Kükürt/İstanbul)

12- Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig'de yarın 41. maça çıkacak

İki takım arasında lig tarihinde Beşiktaş'ın 23, Kocaelispor'un 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada berabere kaldı. İstanbul'da oynanan 20 maçta Beşiktaş rakibine 13-2 üstünlük kurdu. Kocaelispor, Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı. Beşiktaş son 10 lig maçından 9'unu kazanıp 1'inde berabere kaldı. (Metin Arslancan/İstanbul)

13- Sörfte "Poyraz" rüzgarı esiyor

İzmir'de yaşayan 12 yaşındaki Poyraz Yetimler, 2 yıl önce başladığı sörfte Avrupa üçüncülüğünün ardından dünya ikinciliğine ulaştı. Milli sporcu, "Keyif alınca oluyor. Kışın soğuk çekilmez ama ben bu sporu sevdiğim için çekiyorum" dedi. (Mustafa Güngör/İzmir)

14- Toptan gıda deposundan halterde şampiyonluğa uzandı

Eskişehir'de düzenlenen Gençler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 79 kiloda birinci olan Afyonkarahisarlı halterci Hasan Sait Emrem, Balkan Şampiyonası'nda madalya hedefliyor. Emrem, gıda deposunda çalışmanın yorucu olduğunu fakat halter sporunun da ağırlık kaldırmak olduğunu belirterek motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi. (Arif Yavuz/Afyonkarahisar)

