DOLAR
40,35 0%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0%
BITCOIN
4.755.490,5 -0,02%

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuz'un Bilinci Yaşatılmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda 15 Temmuz'un önemini vurguladı ve terörle mücadelede birlik çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 00:30
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuz'un Bilinci Yaşatılmalı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 50 Yıllık Terör Belasına Son Vermeye Çağırdı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, 50 yılı aşkın süredir ülkemizin içine sızan terör belasından kurtulmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "86 milyon olarak iç kalemizi tahkim etmek üzere yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Şehitler Unutulmamalı

Kurtulmuş, konuşmasına Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz başta olmak üzere, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Böylece, şehitlere duyulan vefanın önemine dikkat çekti.

Ödül töreninin anlamına değinen Kurtulmuş, "Bu yarışma, şehitlerimizin izini sürmek ve onları unutturmamak adına önemli bir etkinliktir." şeklinde konuştu.

15 Temmuz: Bilinç ve Direniş Gecesi

Kurtulmuş, 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli dönüm noktalardan biri olduğunu ifade ederek, bu gecenin sadece bir hatıra değil, aynı zamanda bireysel ve toplumsal bir bilinç olduğunu dile getirdi. O gece, insanların birbirine kenetlenerek darbe girişimine karşı durduğunu hatırlattı.

Güçlü Türkiye, Güçlü Bölge

Türk milletinin bağımsızlık ülküsü ve vatan sevgisiyle 15 Temmuz'da büyük bir direniş gösterdiğini belirten Kurtulmuş, "Güçlü Türkiye, güçlü bir bölge demektir" diyerek, birlik ve beraberlik anlayışının önemine vurgu yaptı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Daha sonra, Kurtulmuş, çeşitli kategorilerde ödüller kazanan isimlere ödüllerini takdim etti. "Rami'de Akşam Dersi" adlı eseriyle özel ödül kazanan Aydın Sertbaş, "Yeni Nesil Fotoğraflar (dron)" kategorisinde "Geri Dönüş" isimli eseriyle ödül alan Orhan Fatih Doğan ve "2024'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları" kategorisinde "Lübnanlı Bebek" adlı eseriyle ödül alan Uğur Yıldırım ödüllerini aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 4....

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Törende, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 2), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3), Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak (sağ 3) da yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 4....

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Törende, İstanbul Valisi Davut Gül (sol 2), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 3), Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak (sağ 3) da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Stockholm'de İsrail Protestosu: Gazze'deki Saldırılara Tepki
2
Kayseri'de Camide Bıçaklama Olayı: 63 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
3
Gökyüzüne Aşk: Nalbur Fırat Tekin Pilot Oldu
4
Balıkesir Gömeç'te Hurdalıkta Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Hakkari'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı
6
İzmir Bornova'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
7
İbiş: AK Gençlik, CHP’nin Gizli Hayranlığının Göstergesi

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı