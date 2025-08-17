TBMM Başkanı Kurtulmuş, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 26. yılında anma

Anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, geride kalan ailelerin acısını paylaştı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Marmara Depremi'nin 26'ncı yılına ilişkin şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acısı, aradan geçen onca yıla rağmen yüreklerimizde hala taptaze. O kara günde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun, bir daha böyle acılar yaşatmasın."