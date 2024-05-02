TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM Parti ile görüştü: Görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile başlamış olduğu anayasa görüşmesi ziyaretlerine DEM Parti ile devam etti. Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü. Yapılan görüşme sonrasında ise TBMM Başkanı Kurtulmuş ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurutulmuş, görüşme ile ilgili olarak “Açık ve şeffaf, demokratik bir şekilde süreci partilerle sürdürmekteyiz. Süreçle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Temennimiz, TBMM’de yer alan siyasi partilerin üzerine çoğunlukla uzlaşabileceği bir anayasa çalışması meydana getirmek ve bunun kabul edilmesini sağlamak” dedi.





DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları ise “DEM Parti olarak, demokratik anayasa sürecine Türkiye’nin ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. 12 Eylül anayasasının değişmesi ve demokratik bir Türkiye’nin inşa edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu süreçte, bir yol temizliğine ihtiyaç var. Demokratik bir anayasanın inşa edilebilmesi için, ülkedeki bası ortamının ortadan kaldırılması, AİHM kararlarının, Anayasa’nın uygulanması gerekiyor. Böyle bir zeminde, anayasa yapım sürecinde oluşabilecek zorluklar var. Biz, ciddi bir yol temizliği yapılmasını, demokratik bir zemin oluşturulmasını istiyoruz. Toplumsal bir mutabakatla, farklı halkların ve inançların eşit şekilde güvence altına alındığı bir zeminde anayasa yapım süreci bizim için de önemlidir” ifadelerini kullandı.