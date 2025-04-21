TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Çocuklarını Kabul Etti: Barış ve Umut Mesajı Verdi

23 Nisan'da Dünya Çocuklarına Barış Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği çerçevesinde 30 ülkeden gelen dünya çocukları ile TBMM Tören Salonu'nda bir araya geldi. Kurtulmuş, konuşmasında, Filistin ve Gazze'deki çocuklara dikkat çekerek, "Bunlar bizim evlatlarımız. Onların hayattan koparılması, tüm insanlığın ortak suçudur" dedi.

Çocukların Umudu ve Neşesi

Kurtulmuş, dünya çocuklarının Türkiye'de ağırlanmasından duyduğu mutluluğu ifade ederken, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve ekibine de teşekkür etti. 23 Nisan'ın, çocuk bayramını resmi bayram olarak kutlayan tek ülke olan Türkiye için ne denli önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu günün dünya çocuklarının birleşim noktası haline geldiğini söyleyerek, "Çocukların gülüşleriyle büyüklere ders verdiğini" belirtti.

Savaş ve Açlığın Pençesindeki Çocuklar

Kurtulmuş, dünyanın birçok yerinde savaşlardan etkilenmiş çocukların olduğunu belirtti. "Bazı çocuklar, savaşlarla hayatlarından koparılıyor, diğer çocuklar gibi şanslı olamıyorlar. Bu bir insanlık ayıbı" diye ekledi.

Barış ve Gelecek İçin Umut

TBMM Başkanı, geleceğin mimarlarının çocuklar olduğunu vurgulayarak, "Yeryüzünde esenlik, barış ve birlik sağlanacak. Açlığın ve savaşların önlenmesi için çalışmalıyız" dedi. Çocukların mesajlarının önemine değinerek, dünyanın daha güzel bir yer olması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Destek ve Dayanışma

Törene katılan çocuklardan Azerbaycanlı Mamadova Leyla, barış talebini dile getirirken, Filistinli Melek Hanune ve Kırgızistan'dan Aysanat Munasbekova Türkiye'ye teşekkürlerini ilettiler. Endonezyalı Emir Pradana, etkinliğin harika bir deneyim olduğunu ve "Dünyanın daha güzel bir yer olması gerektiğini" vurguladı.

Hediyeler ve Anılar

Törende, yabancı çocuklar TBMM Başkanı Kurtulmuş'a geleneksel hediyeler takdim etti. Kurtulmuş da çocuklara çeşitli hediyeler vererek onların mutluluğunu paylaştı. Program sonunda, çocuklarla fotoğraf çektiren Kurtulmuş, geleneksel kıyafetli çocukların sevinçlerine ortak oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 30 ülkeden gelen çocukları TBMM Tören Salonu'nda kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 30 ülkeden gelen çocukları TBMM Tören Salonu'nda kabul etti.