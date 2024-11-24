TBMM Başkanı Kurtulmuş, Öğretmenler Günü'nde 81 ilden gelen öğretmenleri ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmen Günü kutlama programı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte 81 ilden gelen öğretmenleri Meclis'te ağırladı. Kurtulmuş, eğitimde var olan seviyenin önemli olduğunu belirtmesine rağmen, "Türkiye, eğitim bakımından, eğitimdeki seviye ve yaygınlık bakımından örgün öğretim anlamında yeni bir seviyeye geldi ama yetmez. Daha ileriye gitmemiz ve dünyanın ihtiyacı olan meseleleri çözümleyerek eğitim çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım," ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin Değeri ve Sorumlulukları

Meclis Tören Salonu'ndaki etkinlikte öğretmenleri, milli iradenin merkezi olan TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, öğretmenlerin Türkiye’nin milli eğitim sisteminin ana omurgasını oluşturduğunu hatırlatarak, onların şartlarının iyileştirilmesi için gösterilen çabaları da takdir etti.

Kurtulmuş, Türkiye’de nearly 19 milyon öğrenci olduğunu belirterek, "Eğitim ordusunun" büyüklüğüne dikkat çekti. Ayrıca, "Öğretmenlerimizin temel meselesi, 100 yıl sonranın ihtiyacı neyse gençlerimizi o donanıma sahip olacak şekilde yetiştirmektir," dedi.

İnsanlık ve Eğitim Vizyonu

Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenleri rahmetle andı. Eğitimin sadece müfredatla sınırlı olmadığını, aynı zamanda insanın ruhunu ve sorumluluklarını da içermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, "Türk milli eğitim sisteminin bundan sonraki süreçteki en önemli meselelerinden biri, 21’inci yüzyılın gençlerini inşa ederken hangi niteliklere sahip olmaları gerektiğiyle ilgili bilgilere sahip olmaktır," şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in Vurguları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, öğretmenlerin fedakarlıkları için teşekkür ederek, eğitimin her gününün öğretmenler için özel olduğunu dile getirdi. Tekin, “Aldığımız tepkilere zaman zaman sizler de şahit oluyorsunuz. Ancak bilmenizi isterim ki öğrencilerimizin ve sizlerin üstün menfaati için her şeyi göze almak, doğruyu çekinmeden temellendirmek bizim vatana ve millete temel borcumuzdur” dedi.

Yeni Düzenlemeler ve Eğitim Vizyonu

Kurtulmuş'un ardından Tekin, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini ve öğretmen hak, ödev ve sorumluluklarının belirlenmesi için önemli adımlar atıldığını açıkladı. Ayrıca, "Eylül 2025 itibarıyla, Milli Eğitim Akademisiyle birlikte Türkiye'deki öğretmen yetiştirme süreci de farklı bir boyuta ulaşmış olacak,” sözlerini ekledi.

Program sonunda TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Tekin ve öğretmenler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmen Günü kutlama programı kapsamında, 81 ilden gelen öğretmenleri Meclis'te ağırladı. Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda öğretmenlerle selamlaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmen Günü kutlama programı kapsamında, 81 ilden gelen öğretmenleri Meclis'te ağırladı. Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda öğretmenlerle selamlaştı.