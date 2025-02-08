TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filistin ve Demokrasi Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen Buluşmaları'nda Konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşmaları programında önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, "Müslüman Filistinlilerin toprakları, Hristiyan Filistinlilerin toprakları, Trump ve şirketlerine satılık kupon araziler değildir, Filistin halkının malıdır, Filistin halkının vatanıdır," dedi.

Demokrasinin Gücü ve Adalet Teması

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Kurtulmuş, Türkiye’nin siyasi mücadelesine de değinerek, adaletin demokrasi için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtti. "Adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz," diyen Kurtulmuş, adaletin temel tanımlarından birinin, "İnsanın, kendi aleyhine olsa bile doğruyu, hakkı tespit etmesi ve onu tahkim etmesi" olduğunu ifade etti.

Küresel Adalet ve İnsani Değerler

Küresel sistemdeki adaletsizliğin en önemli sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Yeryüzünde 8 milyar insanın huzuru ve refahını sağlamak için adaleti gerçekleştirmek en önemli meselemiz olmalıdır," dedi. Ayrıca, uluslararası kurumların adalet sağlamadaki eksikliklerine dikkat çekti.

Uluslararası Mahkemelere Yönelik Baskılar

Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in liderleri aleyhine verdiği kararların insanlık için önemli bir kazanım olduğunu belirtti. "Netanyahu ve çetesinin uluslararası mahkemelerde hesap vereceğini ümit ediyorum," ifadelerini kullandı.

Gazze’nin Vatanı ve Müslümanların İmanı

İmanın en güçlü savunma aracı olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, Gazze'deki direnişin emperyalist güçler karşısında mücadelenin simgesi olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "Gazze, Gazzelilerin ve kıyamete kadar Gazzelilerin olacaktır," diyerek Filistin topraklarının kutsallığını vurguladı.

Türkiye, başta çevre ülkeler olmak üzere birçok yerde demokratik rehberlik yapma sorumluluğunu üstlenmekte olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu bağlamda sendika faaliyetlerinin demokrasi için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen tarafından Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşması kapsamında düzenlenen "7. Eğitimden Bir Kare Fotoğraf" ve "8. Uluslararası Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması"nın ödül törenine katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen tarafından Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşması kapsamında düzenlenen "7. Eğitimden Bir Kare Fotoğraf" ve "8. Uluslararası Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması"nın ödül törenine katıldı.