TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şanlıurfa'daki Kaza Üzerine Taziye Mesajı

TBMM Başkanı'ndan Taziye Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'da gerçekleşen acı kazada hayatını kaybeden çocuklar için bir taziye mesajı yayımladı.

Acı Kaybın Üzüntüsü

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden çocuklarımızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yavrularımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." diyerek, yaşanan trajediye duyduğu üzüntüyü dile getirdi.