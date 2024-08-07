TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan UAD Soykırım Davası Açıklaması

TBMM Başkanı'nın Açıklamaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik bildirimini değerlendirerek, bu adımın Filistin davasının geleceği için tarihi bir süreci başlattığını belirtti.

Sosyal Medyadan Yapılan Değerlendirme

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel ve Anayasa Komisyonu Üyesi Cahit Özkan tarafından oluşturulan heyetin başvurusunu hatırlattı.

Filistin Davası ve Uluslararası Adalet

"Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'na yapmış olduğu bu başvuru, Filistin davasının geleceği açısından somut ve tarihi bir adım olmuştur" diyen Kurtulmuş, İsrail'in soykırım suçları için uluslararası mahkemelerde yargılanması ve Netanyahu ile ekibinin işlediği suçların ağır bir şekilde cezalandırılması için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Ayrıca, Kurtulmuş, milli dava olarak gördükleri Filistin meselesini her platformda savunmaya ve Kudüs başkenti olan özgür Filistin devletinin kurulması için tüm insanlıkla birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.