TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümünü Kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TBMM Koruma Daire Başkanı Murat Çelik ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Meclis'teki kabulde TBMM Koruma Daire Başkanlığı bünyesindeki personel başta olmak üzere Türk Polis Teşkilatı'na mensup tüm polislerin gününü kutladı.

Ülkenin birliği, bütünlüğü ve huzuru için şehit ve gazi olmuş polisleri şükranla ve saygıyla andığını dile getiren Kurtulmuş, bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Gazi Meclis'in güvenliğinin polislere emanet olduğunu belirten Kurtulmuş, Meclis başta olmak üzere ülke genelinde huzurun ve asayişin sağlanması için canı pahasına görevini yapan polis teşkilatına başarılar diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TBMM Koruma Daire Başkanı Murat Çelik ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TBMM Koruma Daire Başkanı Murat Çelik ve beraberindeki heyeti kabul etti.