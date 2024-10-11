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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova ile Görüştü

Kurtulmuş, Türkmenistan'da Meclis Başkanı Gulmanova ile buluştu; küresel adalet ve işbirliği vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 16:06
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'da Önemli Temaslar Gerçekleştirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan Meclisi’ni ziyaret ederek Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile bir araya geldi. Bu buluşma, büyük Türkmen şairi Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü dolayısıyla düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu" çerçevesinde gerçekleşti.

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Kurtulmuş, Türkmenistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti ve Türkiye ile Türkmenistan arasındaki güçlü diyalogun iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynadığını ifade etti. Ayrıca, Mahtumkulu Firaki’ye verilen devlet nişanından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, Firaki'nin yalnızca Türkmenler için değil, geniş bir coğrafya için önemli bir düşünce insanı olduğunu vurguladı.

2024'ün Mahtumkulu Firaki Yılı

Kurtulmuş, 2024'ün Mahtumkulu Firaki yılı olarak ilan edilmesini olumlu bulduğunu belirtti ve Aşkabat’taki forumun, birlik ve adalet konularında dost ve kardeş ülkelerin yararına olmasını umduğunu ifade etti.

Ticaret ve Enerji İşbirliği

İki ülke arasındaki kültürel, ticari ve enerji ilişkilerine dikkat çeken Kurtulmuş, bu alanlardaki işbirliklerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türkmenistan’ın TÜRKPA ve Türk Devletleri Teşkilatı’na tam üyeliğini de temenni etti.

Küresel Adalet Arayışı

Kurtulmuş, dünyada kural bazlı bir sistemin eksikliğine işaret ederek, "Bugün dünya bir orman kanunuyla yönetilir hale gelmiştir. Barış ve adalet arayışında herkesin birleşmesi gerektiği" çağrısında bulundu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatarak adalet aranışının önemini vurguladı.

Görüşmeye Katılan İsimler

Görüşmeye, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok da katıldı. Gulmanova, Kurtulmuş ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, foruma katılımlarından ötürü teşekkür etti.

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