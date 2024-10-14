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TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali Görüştü

Kurtulmuş, Arnavutluk ile ilişkileri güçlendirmek amacıyla Meclis Başkanı Spiropali ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:26
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Arnavutluk Meclis Başkanı ile Görüşmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında yapıldı.

İlişkilerin Güçlendirilmesi Vurgusu

Kurtulmuş, Türkiye ile Arnavutluk arasında köklü tarihi ve kültürel ilişkilerin bulunduğunu belirtti. İki ülke liderleri arasındaki sıcak bağların, her alanda işbirliğine katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ekim'de Arnavutluk'a yaptığı resmi ziyaretin ve Tiran'da Namazgah Camii açılışına katılmasının dostluk bağlarını daha da kuvvetlendireceğini söyledi.

Balkanlar'da Güven Stratejisi

Kurtulmuş, Türkiye’nin stratejisinin Balkanlar'da güven ve istikrar sağlamak olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda tüm ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını kaydetti. Arnavutluk ile parlamentolar arası ilişkilerin pekiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Halklar Arası İlişkiler

Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali ise iki ülke arasında sadece devletler düzeyinde değil, halklar arasında da güçlü bağlar bulunduğunu dile getirdi. Hükümetler arasında yoğun ilişkilerin olduğunu ve bu ilişkilerin her alanda anlaşmalarla desteklendiğini hatırlatan Spiropali, parlamentolar arası ilişkileri geliştirme arzusunda olduklarını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali (solda) ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali (solda) ile bir araya geldi.

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