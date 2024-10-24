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TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

Kurtulmuş ve Yılmaz, TUSAŞ'ta terör saldırısı sonrası birlik mesajı vererek milli savunma sanayinin önemine vurgu yaptılar.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:28
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TUSAŞ Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milli savunma sanayisinin güçlenmesinin Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefinin en önemli adımlarından biri olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, bu anlamda kimseye geri adım attırmayacaklarını belirtti.

TUSAŞ Ziyareti ve Basın Açıklamaları

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yerleşkesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, terör saldırısının tesadüfi olmadığını, detaylı bir planın sonucu olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, "Bu saldırı, TUSAŞ çalışanlarının çalışma azmini artırmış ve milli duygularını güçlü bir şekilde desteklemiştir. Türk savunma sanayisi, bu durumu aşarak gelecek başarılarına devam edecektir." dedi.

Milli Birlik ve Beraberlik Mesajı

Kurtulmuş, terör saldırısının savunma sanayisine yönelik bir tehdit olduğunu aktararak, "Savunma sanayimizde bir gerileme yaşanmayacak, aksine daha güçlü adımlar atacağız" şeklinde konuştu. Ayrıca Türk mühendislerinin yaş ortalamasının 33 olduğunu ve bu alandaki ivmenin süreceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terör saldırısını kesin bir dille kınayarak, milli birliğe yönelik bir tehdit olduğunu belirtti. Yılmaz, "Huzurumuzu bozmaya çalışanlara karşı daha güçlü bir şekilde bir araya geleceğiz," dedi.

Yılmaz, TUSAŞ çalışanlarının azimlerinin arttığını ve bu süreçte daha güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, Türkiye'nin barış ve huzuru sağlama hedefine kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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