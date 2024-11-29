TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni Anayasa Çalışmaları ve Terörle Mücadele Üzerine Değerlendirmeler

Yeni Anayasa Çalışmalarına Devam Edileceği Umut Ediliyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, bütçe görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte anayasa çalışmalarına tekrar başlayacaklarını belirtti. ‘Mühim olan yapmak iradesini ortaya koymaktır.’ diyerek, çalışmaların sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

''Engellemeler Hoş Bulunmadı''

Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekillerinin bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya engel çıkarmasını eleştirerek, 'Milli iradenin merkezi olan TBMM'de bu durumun yaşanması hoş değildir.' ifadelerini kullandı.

Yeni Anayasa Üzerine Konsensüs

Kurtulmuş, Meclis'in yeni anayasayı yapma yetkisine sahip olduğunu belirtirken, siyasi partilerin de bu süreçte katkı sunmaları gerektiğini belirtti. Türkiye'nin 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulması çağrısında bulunarak, 'Özgürlükçü, kapsayıcı ve demokratik standartları yükselten bir anayasa çalışması ortaya konulmalıdır.' dedi.

Terörle Mücadelede Birlik Vurgusu

Terör konusunda farklı etnik grupların birbirine düşman olmadığını belirten Kurtulmuş, 'Terörsüz bir Türkiye' hedefinin milli bir mesele olduğunu vurguladı. 'Siyasi hesaplaşmaların bir parçası olmamalıyız.' diyerek terörle mücadelenin ortak bir çaba ile gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kayyum Atamaları Üzerine Değerlendirmeler

Kurtulmuş, CHP'li ve DEM Partili belediyelere kayyum atanmasına ilişkin, bu sürecin zorunluluklar nedeniyle geliştiğine işaret etti. Seçilmiş başkanlar yerine yapılan atamaların istenmediğini ancak terör bağlantısı olan kişilerin durumu göz önünde bulundurularak böyle bir yol izlendiğini ifade etti.

Kılıçlı Yemin Olayı ve Disiplin Soruşturması

Teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin yaşananlar hakkında Kurtulmuş, ‘Meseleyi basit bir açıklamaya indirgemek yanlıştır.’ diyerek, disiplin soruşturmasının gerekliliğine değindi. Bu konunun basit siyasi polemiklere malzeme edilmemesi gerektiğini belirtti.

Yenidoğan Çetesi Davasına Sert Tepki

‘Yenidoğan çetesi’ davasıyla ilgili Kurtulmuş, 'Her kim suç işledi ise, hesap vermelidir.' diyerek toplumun bu konuda tek vücut olarak hareket ettiğini ifade etti.

UCM Kararının Önemi

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verdiği kararın insanlık tarihi bakımından önemli olduğuna dikkat çekti. Kurtulmuş, bu kararların uluslararası arenada daha fazla dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Barış İçin Sorumlulukların Farkında Olmalıyız

Kurtulmuş, hem Lübnan hem de Filistin'de barış sağlamak üzere Türkiye’nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyi amaçladığını belirtti. Barışın sağlanmasında üç ana ilkeyi hatırlatarak, uluslararası sistemin kutsal mekanları koruma yükümlülüğüne vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.