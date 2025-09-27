TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 28-30 Eylül'de Macaristan'a Resmi Ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-30 Eylül tarihlerinde Budapeşte'de resmi temaslarda bulunacak; Meclis ziyareti, üst düzey görüşmeler ve açılış programı gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 12:12
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 28-30 Eylül'de Macaristan'a Resmi Ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-30 Eylül'de Macaristan'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 28-30 Eylül tarihlerinde resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a gidecek.

Program ve resmi temaslar

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtulmuş başkent Budapeşte'de Macaristan Ulusal Meclisi'ni ziyaret edecek ve Meclis Başkanı Laszlo Köver ile hem baş başa hem de heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Kurtulmuş'un Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelmesi bekleniyor; ayrıca Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok tarafından kabul edilecek.

Görüşmelerin odağı

Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve parlamentolar arası iş birliğinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

Diğer etkinlikler

Kurtulmuş, Meclis Başkanı Köver ile birlikte Türkiye Maarif Vakfı ilköğretim okulu ve lisesi'nin yeni binasının açılışını yapacak.

Ayrıca Kurtulmuş, Galiçya Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek ve TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçını izleyecek.

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne ve Kırklareli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
2
Adana Sarıçam'da Trafik Kazası: 2 Cezaevi Personeli Yaşamını Yitirdi
3
Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın 5. Yılında Şehitler Anıldı
4
Konya-Saraybosna İş Forumu Saraybosna'da: Türk ve Boşnak İş İnsanları Yeni Yatırımlar İçin Buluştu
5
Usulsüz Vatandaşlık Örgütüne Baskın: 49 Şüpheli Tutuklandı, 181 milyon 200 bin dolar Kayıp
6
Tekirdağ'da Hera'nın Şehri (Heraion-Teikhos) gelecek yıl ziyarete açılacak
7
Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı