TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 28-30 Eylül'de Macaristan'a Resmi Ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-30 Eylül'de Macaristan'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 28-30 Eylül tarihlerinde resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a gidecek.

Program ve resmi temaslar

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtulmuş başkent Budapeşte'de Macaristan Ulusal Meclisi'ni ziyaret edecek ve Meclis Başkanı Laszlo Köver ile hem baş başa hem de heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Kurtulmuş'un Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelmesi bekleniyor; ayrıca Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok tarafından kabul edilecek.

Görüşmelerin odağı

Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve parlamentolar arası iş birliğinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

Diğer etkinlikler

Kurtulmuş, Meclis Başkanı Köver ile birlikte Türkiye Maarif Vakfı ilköğretim okulu ve lisesi'nin yeni binasının açılışını yapacak.

Ayrıca Kurtulmuş, Galiçya Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek ve TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçını izleyecek.