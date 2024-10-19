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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aliya İzzetbegoviç'i Anarken

Kurtulmuş, Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 21. yılında önemli sözlerini hatırlatarak anma etkinliği gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 17:39
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aliya İzzetbegoviç'i Anarken

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aliya İzzetbegoviç'i Andı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 21. ölüm yıl dönümünde Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i andı. Kurtulmuş, sosyal medya platformunda paylaştığı bir mesajda İzzetbegoviç'in unutulmaması gereken önemli bir sözünü vurguladı.

Unutulmaması Gereken Sözler

Kurtulmuş, paylaşımında İzzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." ifadesine yer verdi. Bu önemli söz, geçmişten günümüze taşınması gereken dersler içeriyor.

Aliya İzzetbegoviç'in Mirası

Kurtulmuş, mesajında şu düşünceleri dile getirdi: "Aliya İzzetbegoviç denilince aklımıza; Dünya'nın orta yerinde yok edilmek istenen bir toplumu bir arada tutmuş, insanların izzetli ve özgürce yaşamasını önceleyen örnek bir aydın, dava ve devlet adamı gelir."

Bunun yanı sıra, Gazze'de yaşanan trajediye de değinen Kurtulmuş, dünyanın dört bir yanında insanlık cephesinin oluşturulmasında İzzetbegoviç'in fikirlerinin etkisinin yadsınamaz olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "Aliya'yı, mücadelesini; dün Bosna'da, bugün Gazze'de uygulanan soykırımı unutmadık, asla unutmayacağız. Aliya İzzetbegoviç'e şükranlarımız ve rahmetle." sözleriyle anısını yaşatmaya devam edeceğini ifade etti.

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