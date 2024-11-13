TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nuri Demirağ'ı Anma Mesajı Yayınladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nuri Demirağ'ı Andı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, havacılık tarihinin öncülerinden Nuri Demirağ'ı, vefatının yıl dönümünde rahmetle andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Demirağ'ın ömrünü yerli ve milli üretime adadığını vurguladı. Yaptığı paylaşımda, "Nuri Demirağ'ın fedakarlığı, vizyonu ve girişimci ruhu, millete ve vatana derin bağlılığıyla birleşerek bugün hala saygıyla hatırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Nuri Demirağ'ın azim ve kararlılığından ilham aldıklarını belirten Kurtulmuş, "Her alanda daha güçlü ve tesirli bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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