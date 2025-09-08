TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Yeni dönem için iyi dilekler

Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamızın bütün mensuplarına hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemin bilgiyle, başarılarla ve güzel hatıralarla dolu olmasını temenni ediyor, geleceğimizin teminatı evlatlarımıza ve onların yolunu aydınlatan öğretmenlerimize üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin.

