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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'dan Önemli Görüşme

Kurtulmuş ve Gafarova, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini güçlendirmek için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 12:04
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'dan Önemli Görüşme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Azerbaycan Ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

İyi Dilekler ve İşbirliği Vurgusu

Kurtulmuş, Gafarova'ya yeniden Azerbaycan Milli Meclisi Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenerek devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Bölgesel ve Küresel Meselelere Ortak Bakış

İki ülkenin, bölgesel ve küresel meselelerde ortak bir duruş sergilediğini belirten Kurtulmuş, uluslararası platformlarda iş birliğinin gücünü vurguladı. Özellikle 44 günlük Karabağ Zaferi sonrasında bölgede yaşanan dengelerin Türk dünyası için bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Gelecek Hedefleri ve İleriye Dönük Beklentiler

Kurtulmuş, Karabağ’ın kalkınması ve Zengezur Koridoru’nun açılması konularında da hızlı bir ilerleme beklediklerini dile getirdi. Bu projelerin, Türkiye, Azerbaycan ve çevre halkları için fayda sağlayacağını vurguladı.

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı'nın Yanıtı

Sahibe Gafarova, Kurtulmuş’un iyi dileklerini almak ve görüşme fırsatı bulmak konusunda memnuniyetini ifade etti. Azerbaycan ve Türkiye halklarının kardeşliğine ve işbirliklerinin artarak devam etmesine olan inancını dile getirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149....

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu İsviçre'nin Cenevre şehrinde, Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149....

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu İsviçre'nin Cenevre şehrinde, Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya geldi.

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