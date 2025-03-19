TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşları Komisyonu Son Toplantısını Yaptı

Komisyon Çalışmaları Sona Erdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, son toplantısını gerçekleştirerek 4 aylık çalışma süresini tamamladı. Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, toplantıda yaptığı açıklamada, "Komisyonun 4 aylık çalışma süresi yarın sona erecek. Toplantılar ve saha ziyaretleriyle sağlık alanındaki birçok önemli konuyu ele alıp çözüm önerileri geliştirme noktasına geldik," dedi.

Toplantı İçeriklerinin Gözden Geçirilmesi

Şan, bugüne kadar 11 toplantı yaptıklarını ve bu toplantılarda sağlık hizmeti sunumu, denetim, sağlık hizmetlerinin finansmanı ile yoğun bakım ve mevzuat düzenlemeleri gibi önemli konuları ele aldıklarını belirtti. İlgili bakanlıkların yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenlerin görüşlerine yer verdiklerini ifade etti.

Öneri ve Tespitler Rapor Haline Getiriliyor

Komisyonun çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin sağlık sistemindeki eksiklikleri gidermeye yönelik öneriler sunulması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan İshak Şan, rapor yazım çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Muhtelif Görüşler ve Uyarılar

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, rapor kapsamında doktorlar ve yeni doğan çetesine ilişkin tespitlerini aktaracağını belirtti. İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, komisyonun tüm yönleriyle konuyu ele almadığını iddia ederek, sağlık hizmetlerine duyulan güvenin zedelendiğine dikkat çekti.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise sağlık sisteminde bazı sorunların mevcut olduğunu hatırlatarak rapor hakkında ayrıntılı önerilerde bulunacaklarını ifade etti. Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu da kamu hastanelerinde dış denetim uygulanması gerektiğini savundu.

Son olarak, muhalefet milletvekilleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını eleştirdiler.