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TBMM'de 2025 Bütçeleri Görüşülüyor: 'Güçlü Türkiye' Vurgusu

TBMM Genel Kurulu'nda Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 bütçeleri görüşülürken, milletvekilleri Türkiye'nin uluslararası rolüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:56
TBMM'de 2025 Bütçeleri Görüşülüyor: 'Güçlü Türkiye' Vurgusu

TBMM, 2025 Bütçelerini Görüşmeye Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerine yapılan görüşmeler, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası politikalarına dair önemli ifadelerle başladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in Açıklamaları

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, yaptığı konuşmada, Türkiye'yi güçlendiren unsurların başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın proaktif dış politikası olduğunu belirterek, "Türkiye, artık daha geniş bir coğrafyada kilit aktör konumundadır," dedi.

Hedef: Güçlü Türkiye

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, bütçenin bir plan değil, "güçlü Türkiye" idealini yansıttığını belirtti ve bu bütçenin kararlılıkla hareket eden büyük bir Türkiye'yi temsil ettiğini ifade etti.

İnsan Hakları ve Uluslararası Mücadele

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne vurgu yaparak, Türkiye'nin uluslararası insan hakları konusundaki duruşunu ve Filistin'deki durumu aktardı. Alparslan, "Türkiye, hem insan hem de askeri olarak Suriye’deki zorluklarla baş etmekte ve bu süreçte insanlık imtihanını başarıyla vermektedir," ifadelerini kullandı.

AB ile İlişkiler ve Gelecek Vizyonu

Önen, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkilerine de dikkat çekerek, "Türkiye, bu süreçte bir ihtiyaç haline gelmiştir. AB'nin Türkiye'ye yaklaşımını gözden geçirmesi gerekiyor," şeklinde konuştu.

Dış Politika Vizyonu

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Türkiye'nin adil paylaşımı esas alan bir dış politika vizyonuna sahip olduğunu belirterek, bu vizyonun dünya barışı için yeni bir sistem kurmayı hedeflediğini vurguladı.

Grup Başkanvekillerinin Değerlendirmeleri

Görüşmelerde DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Van-Erciş yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenleri anarken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye'de insan hakları ihlalleri konusunda eleştirilerde bulundu.

Son olarak, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, insan hakları gününün bir hatırlama günü olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'deki hapisteki bireylerin durumunu vurguladı.

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