TBMM'de Arbede: İki Vekile Kınama Cezası Verildi

TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, önemli tartışmalara sahne olan olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Alpay Özalan arasında yaşanan arbede sonrasında, her iki vekile de kınama cezası verildi.

Oturumda Yaşanan Gerginlik

Genel Kurul, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine dair Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara ilişkin genel görüşme önergesini ele alıyordu. Usul tartışmaları sırasında gergin anlar yaşandı ve bu sebeple oturuma belli aralıklarla ara verildi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un grup başkanvekillerini görüşmeye davet ettiğini duyurdu. Geri dönüşte, TBMM Başkanı Kurtulmuş oturuma başkanlık etti.

Kınama Cezası Süreci

Kurtulmuş, toplantıda temiz ve saygılı bir dil kullanılmasının önemini vurgulayarak, "Dün, yüzyılımızın en önemli oturumlarından biri gerçekleştirildi. Tüm partilerin vekillerinin katılımıyla önemli bir örnek teşkil edildi." dedi. Ancak gerginlik nedeniyle Şık ve Özalan hakkında grup başkanvekillerinin ortak kararı ile kınama cezası uygulanmasına karar verildi.

Kurtulmuş, Şık'ın tavırlarının TBMM İçtüzüğü'nün 160. maddesi uyarınca kınama cezası gerektirdiğini belirtti ve oylama sonucunda kınama cezasının kabul edildiğini aktardı. Özalan’ın durumu için de benzer bir açıklama yaparak, kınama cezasının öznesi olduğunu belirtti.

Görüşmelere Devam Ediliyor

Kurtulmuş, Genel Kurulda devam eden görüşmelerin ilk sözü Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya’ya vererek açılış yaptı ve oturumda ilerleyen dakikalarda tartışmalar sürüyor.