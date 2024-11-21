TBMM'de Dışişleri Bakanlığı 2025 Bütçesi Görüşüldü: Yön Veren Türkiye Vurgusu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı Bütçesi Görüşmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri görüşlerini dile getirdi. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dış politikada güçlendikçe yön veren bir ülke haline geldiğini vurguladı ve "Artık yön verilen Türkiye yoktur, yön veren bir Türkiye vardır" sözleriyle dikkat çekti.

Suriyeli Sığınmacılar ve Demografik Etkiler

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin ülke nüfusundaki payının yüzde 3,5'e ulaştığını belirtirken, bu durumun ülkenin demografik yapısına zarar verebileceği konusunda uyardı.

Kıbrıs ve Güvenlik Endişeleri

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Türkiye'nin çevresindekilerle hassas bir durum içerisinde olduğunu ifade ederek, Kıbrıs'taki gelişmeleri alarm verici bulduğunu söyledi. Türkkan, "Kıbrıs düşerse gerçekten Türkiye düşer" diyerek Kıbrıs'ın önemine dikkat çekti.

Diplomatik Güç ve Vizyon

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Türkiye'nin uluslararası düzeydeki diplomatik gücünü öne çıkardı ve Türkiye'nin hem sahada hem masada güçlü olması gerektiğinin altını çizdi. Bunun yanı sıra, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye'nin AB üyelik hedefinin önemine ve insan hakları gibi değerlere vurgu yaptı.

Sonuç ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Türkiye'nin güçlü iradesinin uluslararası dengeleri değiştirdiğini belirterek, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde artık aktif bir aktör olduklarını ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan bu görüşmeler, Türkiye'nin dış politikada gelecekte nasıl bir yol haritası izleyeceğini gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.