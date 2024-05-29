TBMM’de İsrail saldırılarını kınayan tezkere oy birliği ile kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda ‘İsrail'in Refah Katliamlarına Karşı Bildiri’ başlıklı tezkere okundu. Bildiride, uluslararası mahkemelerin kararlarına uymayan işgalci İsrail’in sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiği, Siyonistlerin vahşetinin tüm dünyanın gözü önünde devam ettiği ifade edildi.

Tezkere metninde, güvenli alan olarak gösterilen yerlerde, Refah’taki çadırların silahlarla bombalandığı ve yüzlerce masumun öldürüldüğü belirtildi. Bildiride, “Uluslararası antlaşmaları ve hukuk kurallarını yok sayan Netanyhau ve çetesi, eşi benzeri olmayan bir ırkçılık sergiliyor. Yaşananlar apartheid rejimi uygulamalarının ötesinde bir soykırıma dönüşüyor” ifadelerine yer verildi.

Bildiride Türkiye’nin tek ses olarak, İsrail’in durdurulması ve ateşkes sağlanması yönündeki tavrı da ortaya konuldu. Filistin Devleti’nin tanınması, İsrail’in tamamen yalnızlaştırılması, katliamların derhal durdurulması konusunda da uluslararası topluma ve diğer devletlere de çağrı yapıldı.