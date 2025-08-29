TBMM'de Olağanüstü 'Gazze' Oturumu: Liderlerden Sert Mesajlar

Genel Kurul'da Gündem

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yönelik soykırım ve kıtlık politikaları ile bölgede yaşanan güncel durumu görüşmek üzere olağanüstü gündemle toplandı.

Siyasi Liderlerin Mesajları

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal konuşmasında, Gazze'de yaşanan insanlık dramına uluslararası toplumun duyarsız kaldığını vurgulayarak: "Dileğimiz odur ki öncelikle bu yüce çatı altında görev yapan tüm siyasi partilerin dış dünyaya karşı kol kola görüntü vererek bu aziz vatana sahip çıktığını göstermesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bölge barışının sağlanması, insanların öz vatanlarında özgür ve mutlu yaşamaları için gösterdiği kararlı, onurlu ve tutarlı çabalarıyla Orta Doğu'da silahların susturulmasıdır." dedi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin izlemesi gereken dış politika adımlarını savundu ve dün Avrupa ülkelerinin bile halk tepkisi nedeniyle tutum değiştirdiğini hatırlattı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan içinde bulunulan süreçte edebiyata değil cesarete ihtiyaç olduğunu belirterek, "İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması gerektiğini" söyledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Filistin'in son 2 yıldır tarihin gördüğü en barbar saldırılarından birini yaşadığını, bu saldırıların yalnızca Filistin'e değil, aynı zamanda insanlık değerlerine yönelik olduğunu aktardı. Yapıcıoğlu: "Somut bir adım atalım, gelin bu sefer daha önce 6 kez yaptığımız gibi sadece konuşup dağılmayalım. Sadece kınamakla yetinmeyelim." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan şunları söyledi: "Gazze'de 22 ayı bulan vahşet, soykırım ve katliam İsrail için yeni bir durum değil. İsrail, Filistin topraklarında 77 yıldır işgalcidir." Arıkan, Gazze'nin yanında yer almanın insanlığın ve vicdanın gereği olduğunu belirterek, Türkiye'nin somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise Gazze'yi "dünyanın gözü önünde bir toplama kampına dönüştüğü" şeklinde nitelendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Konuşması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, milletvekillerinin konuşmalarının ardından söz alarak İsrail ile ticaret konusundaki endişelere ilişkin Ticaret Bakanlığı ile yakın iş birliği içinde olduklarını belirtti ve "Gerekli adımların hepsi atılmış durumda." dedi.

Fidan, Meclis'te gösterilen desteği önemsediklerini vurgulayarak: "Devlet olarak bize verdiğiniz desteğin en iyi şekilde kullanılması için açıkçası hep beraber uygulayacağımız, destek vereceğimiz milli stratejiye ihtiyacımız var. Çünkü İsrail'e karşı gelmek bildiğiniz gibi sadece bir devlete karşı gelmek değil, onu meydana getiren zihniyeti ve uluslararası sistemi karşınıza almak. Biz bunu devletiyle milletiyle en güçlü şekilde yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla bu ne dünün savaşıydı ne bugünün olacak. Bu, önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Uzun soluklu bir mücadeleye hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fidan ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerine yönelik suçlama ve asılsız iddiaları reddettiğini belirterek, bazı kişilerin yönelttiği "Netanyahu'nun uykusunu ne kaçırıyor, onu ne rahatsız ediyor?" sorusuna cevap verdi: "Netanyahu'yu rahatsız eden bölgede tek bir şey var, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı makamında oturması, Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Cumhur İttifakı'nın ona kesintisiz destek vermesi. Başka bir şey rahatsız etmiyor."

Genel Kuruldan Notlar

Genel Kurul'un "Gazze" konusundaki olağanüstü toplantısına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Genel Kurul çalışmalarını locadan takip etti.

Genel Kurul salonunda milletvekili sıralarında, üzerinde Türk ve Filistin bayrağı bulunan, Filistin direnişini sembolize eden kefiye atkılar yer aldı; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Başkanlık Divanı üyeleri ile milletvekilleri bu atkıları takarak toplantıya katıldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu kuliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Kaya'nın, Bahçeli'nin babası ile kendi büyükbabasının komşu olduğunu söylemesi üzerine Bahçeli "Hürmet duyduğumuz bir aile." dedi.

Genel Kurul'un kapanmasının ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Dışişleri Bakanı Fidan bir süre sohbet etti.