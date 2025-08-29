DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
48,13 0,02%
ALTIN
4.563,38 -1,24%
BITCOIN
4.452.186,97 3,31%

TBMM'de Olağanüstü Oturum: Özgür Özel'den 'Filistin'e Destek Ziyareti' Çağrısı

TBMM olağanüstü toplandı. CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'ı muhalefeti Filistin'e destek ziyareti için davet etti; 691 gün ve 70 bin ölü vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 19:21
TBMM'de Olağanüstü Oturum: Özgür Özel'den 'Filistin'e Destek Ziyareti' Çağrısı

TBMM Gazze Gündemiyle Olağanüstü Toplandı

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Filistin halkına uygulanan soykırım ve kıtlık politikaları ile bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere olağanüstü gündemle toplandı.

Özgür Özel'in Çağrısı ve Vurgu ettiği Veriler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul konuşmasında, 8 Ekim 2023'ten bu yana 691 gün geçtiğini belirterek, "İsrail 691 gündür Filistin'de katliam yapıyor, soykırım yapıyor. Bugüne kadar yarıdan fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 70 bin masum insanı öldürdü" ifadelerini kullandı. Özel, Filistin sorununun tarihsel kökenlerine değindi ve 20. yüzyılın başlarına uzanan süreçte on binlerce Filistinlinin yurtlarından edildiğini hatırlattı.

Yaptırımlar, Eleştiriler ve Somut Öneriler

Özel, Türkiye'nin İsrail'e yönelik uyguladığı yaptırımların geç ve yetersiz olduğunu savundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığı iddiasına dair eleştirilerde bulundu.

Konuşmasında muhalefeti ortak hareket etmeye çağıran Özel, doğrudan şu teklifi yineledi: 'Sayın Erdoğan'ın başkanlığında, Türkiye'deki bütün muhalefet partilerini Filistin'e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum. Biz varız, var mısınız?'

Özel, Meclis çalışmasının sürdürülmesi ve bir dizi adımın atılması için öneriler sundu. Öne çıkan teklifler şöyle:

- Filistin İzleme ve Destek Komisyonu kurulması,

- İsrail ile üçüncü ülkeler üzerinden olan ticaret dahil tüm ticari ilişkilerin resmi genelgeyle tamamen kesilmesi,

- Trump yönetiminin Netanyahu'ya verdiği destek nedeniyle kınanması,

- Uluslararası Adalet Divanı'ndaki İsrail karşıtı davalara müdahil olunması ve Türkiye'nin taraf olması,

- Filistin'de işlenen savaş suçları ve insan hakları ihlallerini belgeleyen kurumlara diplomatik ve lojistik destek verilmesi,

- Birleşmiş Milletlerin İsrail'e ambargo uygulaması ve BM Barış Gücünün müdahalesi çağrısının resmi olarak yapılması.

Yardım Eleştirisi ve Siyasetin Sorumluluğu

Özel, Kanada, Singapur, Belçika, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Endonezya'nın Filistin'e havadan yardım ulaştırdığını, Türkiye'nin ise benzer bir yardım sevkiyatı yapmadığını öne sürdü.

'Siyaseti gerçekten hissettiğimiz için yapıyoruz, gerçekten utandığımız için bugün buradayız' diyen Özel, Meclis tatildeyken devam eden mezalim nedeniyle parlamentonun tatilde olamayacağını vurguladı ve milletvekillerinin Meclis'te olması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan'a Eleştiri ve Tarihi Çağrı

Özel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Genel Kurul bilgilendirmesini eleştirerek, konuşmanın durum tespiti ötesine geçmediğini söyledi ve Netanyahu cephesinin rahatlamasına yol açtığını iddia etti. Özel, konuşmasında, Bakanın söylemlerini 'Netanyahu'nun danışmanı kulağıyla dinledim' şeklinde değerlendirdi.

Oturumu 'tarihi' olarak nitelendiren Özel, anmalarla konuşmasını sonlandırdı ve milletvekillerine tarih önünde doğru tarafta yer alma çağrısında bulundu. Bu bağlamda, '1 Mart tezkeresi' ile övünen 98 AKP'li milletvekili atfıyla tarihin doğru tarafında yer alma çağrısını yineledi.

Genel Kurul'da sunulan teklifler ve tartışmalar, TBMM'nin önümüzdeki günlerde alacağı kararlar doğrultusunda takip edilecek.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum’da Tırın Çarptığı 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2
SGK'dan 2025'te Asgari Ücret Desteği: İşverenlere Aylık 1.000 TL
3
MKE'nin 'Drone Kubbesi' EBU Yaklaşmasıyla Çok Alçak İrtifada Katmanlı Savunma
4
Muğla'da yangın söndürme uçağı Yatağan'da tarlaya zorunlu iniş yaptı
5
Sivas Hafik'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Kişi Yaralandı
6
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
7
Paknejad: Snapback ve İran'ın Petrol İhracatı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı