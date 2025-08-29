TBMM'de Olağanüstü Oturum: Özgür Özel'den 'Filistin'e Destek Ziyareti' Çağrısı

TBMM Gazze Gündemiyle Olağanüstü Toplandı

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Filistin halkına uygulanan soykırım ve kıtlık politikaları ile bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere olağanüstü gündemle toplandı.

Özgür Özel'in Çağrısı ve Vurgu ettiği Veriler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul konuşmasında, 8 Ekim 2023'ten bu yana 691 gün geçtiğini belirterek, "İsrail 691 gündür Filistin'de katliam yapıyor, soykırım yapıyor. Bugüne kadar yarıdan fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 70 bin masum insanı öldürdü" ifadelerini kullandı. Özel, Filistin sorununun tarihsel kökenlerine değindi ve 20. yüzyılın başlarına uzanan süreçte on binlerce Filistinlinin yurtlarından edildiğini hatırlattı.

Yaptırımlar, Eleştiriler ve Somut Öneriler

Özel, Türkiye'nin İsrail'e yönelik uyguladığı yaptırımların geç ve yetersiz olduğunu savundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığı iddiasına dair eleştirilerde bulundu.

Konuşmasında muhalefeti ortak hareket etmeye çağıran Özel, doğrudan şu teklifi yineledi: 'Sayın Erdoğan'ın başkanlığında, Türkiye'deki bütün muhalefet partilerini Filistin'e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum. Biz varız, var mısınız?'

Özel, Meclis çalışmasının sürdürülmesi ve bir dizi adımın atılması için öneriler sundu. Öne çıkan teklifler şöyle:

- Filistin İzleme ve Destek Komisyonu kurulması,