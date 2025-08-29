TBMM'de Olağanüstü Oturum: Özgür Özel'den 'Filistin'e Destek Ziyareti' Çağrısı

TBMM Gazze Gündemiyle Olağanüstü Toplandı
TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Filistin halkına uygulanan soykırım ve kıtlık politikaları ile bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere olağanüstü gündemle toplandı.
Özgür Özel'in Çağrısı ve Vurgu ettiği Veriler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul konuşmasında, 8 Ekim 2023'ten bu yana 691 gün geçtiğini belirterek, "İsrail 691 gündür Filistin'de katliam yapıyor, soykırım yapıyor. Bugüne kadar yarıdan fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 70 bin masum insanı öldürdü" ifadelerini kullandı. Özel, Filistin sorununun tarihsel kökenlerine değindi ve 20. yüzyılın başlarına uzanan süreçte on binlerce Filistinlinin yurtlarından edildiğini hatırlattı.
Yaptırımlar, Eleştiriler ve Somut Öneriler
Özel, Türkiye'nin İsrail'e yönelik uyguladığı yaptırımların geç ve yetersiz olduğunu savundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığı iddiasına dair eleştirilerde bulundu.
Konuşmasında muhalefeti ortak hareket etmeye çağıran Özel, doğrudan şu teklifi yineledi: 'Sayın Erdoğan'ın başkanlığında, Türkiye'deki bütün muhalefet partilerini Filistin'e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum. Biz varız, var mısınız?'
Özel, Meclis çalışmasının sürdürülmesi ve bir dizi adımın atılması için öneriler sundu. Öne çıkan teklifler şöyle:
- Filistin İzleme ve Destek Komisyonu kurulması,
- İsrail ile üçüncü ülkeler üzerinden olan ticaret dahil tüm ticari ilişkilerin resmi genelgeyle tamamen kesilmesi, - Trump yönetiminin Netanyahu'ya verdiği destek nedeniyle kınanması, - Uluslararası Adalet Divanı'ndaki İsrail karşıtı davalara müdahil olunması ve Türkiye'nin taraf olması, - Filistin'de işlenen savaş suçları ve insan hakları ihlallerini belgeleyen kurumlara diplomatik ve lojistik destek verilmesi, - Birleşmiş Milletlerin İsrail'e ambargo uygulaması ve BM Barış Gücünün müdahalesi çağrısının resmi olarak yapılması. Özel, Kanada, Singapur, Belçika, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Endonezya'nın Filistin'e havadan yardım ulaştırdığını, Türkiye'nin ise benzer bir yardım sevkiyatı yapmadığını öne sürdü. 'Siyaseti gerçekten hissettiğimiz için yapıyoruz, gerçekten utandığımız için bugün buradayız' diyen Özel, Meclis tatildeyken devam eden mezalim nedeniyle parlamentonun tatilde olamayacağını vurguladı ve milletvekillerinin Meclis'te olması gerektiğini belirtti. Özel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Genel Kurul bilgilendirmesini eleştirerek, konuşmanın durum tespiti ötesine geçmediğini söyledi ve Netanyahu cephesinin rahatlamasına yol açtığını iddia etti. Özel, konuşmasında, Bakanın söylemlerini 'Netanyahu'nun danışmanı kulağıyla dinledim' şeklinde değerlendirdi. Oturumu 'tarihi' olarak nitelendiren Özel, anmalarla konuşmasını sonlandırdı ve milletvekillerine tarih önünde doğru tarafta yer alma çağrısında bulundu. Bu bağlamda, '1 Mart tezkeresi' ile övünen 98 AKP'li milletvekili atfıyla tarihin doğru tarafında yer alma çağrısını yineledi. Genel Kurul'da sunulan teklifler ve tartışmalar, TBMM'nin önümüzdeki günlerde alacağı kararlar doğrultusunda takip edilecek.
Yardım Eleştirisi ve Siyasetin Sorumluluğu
Dışişleri Bakanı Fidan'a Eleştiri ve Tarihi Çağrı
- Birleşmiş Milletlerin İsrail'e ambargo uygulaması ve BM Barış Gücünün müdahalesi çağrısının resmi olarak yapılması.
Özel, Kanada, Singapur, Belçika, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Endonezya'nın Filistin'e havadan yardım ulaştırdığını, Türkiye'nin ise benzer bir yardım sevkiyatı yapmadığını öne sürdü.
'Siyaseti gerçekten hissettiğimiz için yapıyoruz, gerçekten utandığımız için bugün buradayız' diyen Özel, Meclis tatildeyken devam eden mezalim nedeniyle parlamentonun tatilde olamayacağını vurguladı ve milletvekillerinin Meclis'te olması gerektiğini belirtti.
Özel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Genel Kurul bilgilendirmesini eleştirerek, konuşmanın durum tespiti ötesine geçmediğini söyledi ve Netanyahu cephesinin rahatlamasına yol açtığını iddia etti. Özel, konuşmasında, Bakanın söylemlerini 'Netanyahu'nun danışmanı kulağıyla dinledim' şeklinde değerlendirdi.
Oturumu 'tarihi' olarak nitelendiren Özel, anmalarla konuşmasını sonlandırdı ve milletvekillerine tarih önünde doğru tarafta yer alma çağrısında bulundu. Bu bağlamda, '1 Mart tezkeresi' ile övünen 98 AKP'li milletvekili atfıyla tarihin doğru tarafında yer alma çağrısını yineledi.
Genel Kurul'da sunulan teklifler ve tartışmalar, TBMM'nin önümüzdeki günlerde alacağı kararlar doğrultusunda takip edilecek.