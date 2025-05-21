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TBMM'de RTÜK Üyeleri Seçildi: Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday Göreve Geldi

TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimde RTÜK üyeliğine Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday seçildi.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 20:26
TBMM'de RTÜK Üyeleri Seçildi: Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday Göreve Geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği için önemli bir seçim gerçekleştirildi. Yapılan seçimde, Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday RTÜK üyesi olarak belirlendi.

Milletvekilleri Oy Verdi

Genel Kurulda, grup önerilerinin görüşülmesinin ardından AK Parti, CHP ve İYİ Parti partilerinin kontenjanlarına düşen birer üyelik için oy verme işlemi yapılmıştı. Seçim sırasında toplam 416 milletvekili oy kullandı.

Seçim Sonuçları

Adaylardan Hasan Davulcu AK Parti kontenjanından 387 oy alarak RTÜK üyesi olurken, Tuncay Keser CHP kontenjanından 339 oyla ve Ahmet Can Buğday ise İYİ Parti kontenjanından 307 oyla seçilerek görevlerine başladı. Özellikle Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday’ın bu seçim ile birlikte ikinci kez RTÜK üyesi olmaları dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu'nda grup önerilerinin görüşülmesinin ardından RTÜK'te AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

TBMM Genel Kurulu'nda grup önerilerinin görüşülmesinin ardından RTÜK'te AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda grup önerilerinin görüşülmesinin ardından RTÜK'te AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

TBMM Genel Kurulu'nda grup önerilerinin görüşülmesinin ardından RTÜK'te AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.

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