TBMM'de Tüketici Koruma Kanun Teklifi Kabul Edildi

Tüketici Koruma Kanun Teklifi Türk Büyük Millet Meclisi'nde Kabul Edildi

Türk Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin beş maddeden oluşan ilk kısmı kabul edildi.

Yenilikler ve Düzenlemeler

Kabul edilen maddelere göre, tüketiciler ile kredi verenler arasındaki sözleşmelerin şekil şartları, bilişim ve elektronik haberleşme araçlarıyla kurularak tüketici kimliğinin doğrulanmasını sağlamaya yönelik olarak yeniden düzenlenecek. Bu durumda, tüketici kredisi sözleşmelerinin yazılı ya da mesafeli bir şekilde oluşturulmadan geçerli olmayacağı vurgulanıyor.

Ayrıca, tüketici kredisi sözleşmelerinin uzaktan iletişim araçlarıyla oluşturulabilmesi için gerekli şartlar da belirleniyor. Sözleşmeye dayalı diğer işlemler, kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Belirli süreli krediler ise, tüketicinin yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısıyla talep etmemesi durumunda, kredinin ödenmesi ile otomatik olarak kapanabilecek.

Konut Finansmanı Sözleşmeleri de Etkilenecek

Bu yeni düzenlemeler konut finansmanı kuruluşlarıyla tüketiciler arasındaki sözleşmeler için de geçerli olacaktır.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile ilgili iptal kararının ardından, tekliften iki madde çıkarıldı çünkü bu düzenlemeler mevcut Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alıyordu.

Görüşmelerin Devamı

Kanun teklifinin ilk bölümündeki maddelerin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, oturuma ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almamasından dolayı Önder, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.