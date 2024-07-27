TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul Bütçesi ve Filistin Konuları Tartışıldı

TBMM Genel Kurulu’nda Sıcak Tartışmalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri tarafından önemli konular üzerinde görüşmeler yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 500 milyar lira olan bütçesi ve 2024 yılı için SGK borcunu gündeme getirerek, bu borcun ödenmesinin belediyeyi sıkıştırmak anlamına gelmeyeceğini vurguladı. Usta, "Bu miktar SGK için önemli, ödenmesi gerekmektedir," dedi.

Filistin’in Durumu ve Türkiye'nin Tutumu

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ise, TBMM'ye Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin davet edilmesi gerektiğini dile getirdi. Özdağ, "Türkiye Büyük Millet Meclisi zalime karşı bir duruş sergilemektedir," ifadesini kullandı.

İYİ Parti ve MHP'den Önemli Açıklamalar

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, sahipsiz hayvanlara yönelik yasayı eleştirerek, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına dikkat çekti. MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ise, Mescid-i Aksa önünde basın mensuplarına yönelik saldırıyı kınadı.

Finansal Düşünceler ve Eleştiriler

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yap-işlet-devret sistemiyle yapılan projelere tepki gösterdi. Belediyelerin borçlarının kaynakların kesilmesiyle daha da artacağından endişe ettiğini belirtti.

Uluslararası Gelişmelere Dikkat

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Paris'teki 2024 Yaz Olimpiyatları konusundaki eleştirilerini yineleyerek, sporun ahlaksızlığa alet edilmesine karşı duracaklarını ifade etti. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ve burada hayatını kaybeden masum insanlara dikkat çekti.

Somali ile Anlaşma Görüşmeleri

Konuştukların ardından Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görevine ilişkin görüşmelere geçildi.