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TBMM Genel Kurulu'nda Kentsel Dönüşüm ve Deprem Tartışmaları

TBMM'deki oturumda, kentsel dönüşüm ve depremle ilgili önemli açıklamalar yapıldı. Parti temsilcileri görüşlerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 17:08
TBMM Genel Kurulu'nda Kentsel Dönüşüm ve Deprem Tartışmaları

TBMM Genel Kurulu'nda Kentsel Dönüşüm ve Deprem Tartışmaları

TBMM Genel Kurulu, kentsel dönüşüm ve deprem konularıyla ilgili önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, kentsel dönüşümün hayat kurtardığını vurgulayarak, geçmişte bu projelere karşı çıkanların depremde yaşanan can kayıplarına sebep olduğunu belirtti.

İsa Mesih Şahin'den Vergi Eleştirisi

İsa Mesih Şahin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışılan bir kanun teklifinin ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu savundu ve bu tarz tekliflerin geri getirilmemesi gerektiğini ifade etti. Şahin, kamu-özel işbirlikleriyle kazanç sağlayanlardan ek vergi alınması gerektiğini dile getirdi.

Organize Suçlara Dikkat Çekildi

Şahin, Bigçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör soruşturması kapsamında bir savcının tehdit edilmesine de dikkat çekerek, yargı mensuplarına yapılan tehditlerin hukuka yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.

İYİ Parti’den Deprem Mesajı

Buğra Kavuncu, Malatya'daki deprem için geçmiş olsun dileklerini iletirken, kriz anlarında gerekli önlemlerin alınmasının önemine değindi.

MHP’den Gıda İsrafı Uyarısı

Filiz Kılıç, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla gıda israfına dikkat çekti ve herkesin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

DEM Partisi’nden Malatya Depremi Yorumu

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Malatya'daki depremin geçmişteki depremlerle bağlantısına dikkat çekerek alınması gereken önlemlerin atılmadığını belirtti.

CHP'den İşçi Hakları Üzerine Eleştiriler

Ali Mahir Başarır, işten çıkarılan işçilerin eylemleri hakkında konuşarak, gözaltına alınan işçilerin eşyalarına savcılığın el koyması eleştirisinde bulundu.

TBMM'deki bu tartışmalar, kentsel dönüşüm, deprem güvenliği ve sosyal adalet konularında önemli duruş ve görüşleri bir araya getirdi.

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