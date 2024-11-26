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TBMM Genel Kurulu'nda Kreş Tartışmaları ve Siyasi Mesajlar

TBMM Genel Kurulu'nda kreşler ve siyasi polemikler öne çıktı. Çeşitli partilerin grup başkanvekilleri geniş bir konuşma yaptı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 19:48
TBMM Genel Kurulu'nda Kreş Tartışmaları ve Siyasi Mesajlar

TBMM Genel Kurulu'nda Kreş Tartışmaları ve Siyasi Mesajlar

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, belediyelerin açtığı kreşlere dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Usta, "Kreş kurma hakları var, buna kimse dokunmuyor ancak İstanbul, Ankara ve İzmir'de vadettikleri kreşleri kuramadıkları için 'Engelleniyoruz' marifetiyle böyle yavuz hırsız gibi üste çıkmaya çalışıyorlar," dedi.

TBMM Genel Kurulunda yer alan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, konuyla ilgili gündem oluşturan ifadeler kullandı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, partisi tarafından 9'uncu Olağan Kongrede genel başkan seçilen Mahmut Arıkan'ı tebrik ederek, aktif siyaseti bırakan Temel Karamollaoğlu'na demokrasiye katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

Şahin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki kararına değinerek, Sivillere yönelik saldırıların meşrulaştırılamayacağını vurguladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türk dünyasının varlığının rahmetli Alparslan Türkeş'e dayandığını belirterek, onun doğum gününü kutladı. Kavuncu, bazı teğmenlerin Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmesindeki süreçte, olumsuz bir gelişme yaşandığını belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, başbuğ Alparslan Türkeş'i anarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Kılıç ayrıca, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilinçlenmenin önemini vurguladı ve UCM kararını umut verici bulduğunu kaydetti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, muhalefet partilerinin hazırladığı bir kanun teklifini Meclis'e sunduğunu belirterek, meclis üzerindeki vesayete son vermek gerektiğini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye’de 653 kreş bulunduğunu, bunlardın 210’unun İstanbul'da olduğunu belirtti. Başarır, Milli Eğitim Bakanı'nın kreşleri sorgulama ve yönetim eksikliği konusundaki eleştirilerini dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, 2005 yılında CHP’li milletvekillerinin belediyelerin kreş açma haklarını iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesine başvurduğunu hatırlatarak, bu durumun sorumlusunun CHP olduğunu savundu.

Usta, ayrıca, "Kreş adı altında açılan mekanların şartlara uygun olmadığını biliyoruz," diyerek eleştirilerini sürdürdü. Usta'nın bu açıklamalarına, CHP'li milletvekillerinin tepki gösterdiği öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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