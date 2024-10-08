TBMM Genel Kurulu'nda Recai Kutan Anıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, merhum Recai Kutan'ın büyük bir devlet ve siyaset adamı olduğunu vurgulayarak, "Siyasi ve devlet hayatında milletin, hakkın, adaletin ve iyinin yanında yer aldı. Recai Kutan Bey'i her zaman hayırla anacağız" dedi.

Parti Gruplarından Başsağlığı Mesajları

TBMM Genel Kurulu'nda başta Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya olmak üzere birçok grup başkanvekili, Kutan için başsağlığı dileyerek, Milli Görüş camiasına taziyelerini iletti. Ayrıca, yer sorunlarının çözülmesi için mücadele edeceklerini ifade etti.

Yer Sorunları ile İlgili Sert Eleştiriler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sorunlarına dikkat çekerek, "Bugün önemli bir toplantı vardı, herkesin katılması önemliydi fakat koltuk sayıları yetersizdi. Sayın Meclis Başkanına çözüm üretmesi için sesleniyorum" dedi.

İsrail'in Saldırgan Politikaları

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İsrail'in 'Arz-ı Mev'ud' hayallerinin hüsranla sonuçlanacağını belirtti. Akçay, tarih bilincinin önemine dikkat çekerek, "Devletimiz bu kapsamda gerekli önlemleri almaktadır" ifadesini kullandı.

Ekonomik İhtiyaçlar ve Savunma Gücü Soruları

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, emekli ve asgari ücretlilerin satın alma gücünün düştüğünü belirtti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, hava savunmasıyla ilgili eleştirilerde bulunarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava gücünü sorguladı.

Recai Kutan Anısına Teşekkür

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, başarılı bir siyasi hayat geçiren Recai Kutan'ı anarak, "Çok bereketli bir ömür geçirdi. Hem bakanlık hem de genel başkanlığı döneminde asıl olan değerler için mücadele etti" dedi. Ayrıca, Genel Kurulda bir milletvekilinin zaman uygulamasıyla ilgili önergesi oylamada kabul edilmeyerek, gündeme alınmadı.