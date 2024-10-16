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TBMM Genel Kurulunda Muhalefetin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri oylamada kabul edilmedi. Adalet, gıda güvenliği ve yargı konuları gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 20:27
TBMM Genel Kurulunda Muhalefetin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Redd edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, muhalefet partileri tarafından sunulan grup önerileri oylamada kabul edilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrasi ve Edinme (DEM) Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi, çeşitli konularda önerilerde bulundu.

Parti Önerilerinin İçeriği

Genel Kurulda, Saadet Partisi’nin “Adalet Reformu”, İYİ Parti’nin “Sağlıklı Gıdaya Erişim Sorunları”, DEM Partisi’nin “Tüketici Sağlığı ve Gıda Güvenliği” ile CHP’nin “Anayasal Örgütlenme Hakkı” konulu önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, adaletin toplumsal düzenin temeli olduğunu belirterek, "Yargıda kimi yapısal sorunların çözülmesi için araştırma komisyonlarına ihtiyaç bulunmaktadır," dedi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise gıda güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Gıda Güvenliği Üzerine Eleştiriler

Öztürk, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin arttırılmasının gerekliliğini vurguladı. DEM Partisi Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, Türkiye’nin stratejik tarım ürünleri konusundaki dışa bağımlılığına dikkat çekerek, "Tarım alanları kullanılmıyor, çiftçiler desteklenmiyor," şeklinde eleştiride bulundu.

İşçi Eylemleri ve Kültür Unsurları

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise Soma’da bir maden firması tarafından işten çıkarılan işçilerin sendikaya üye oldukları için hedef alındığını vurguladı. Bu durum, işçi hakları çerçevesinde önemli bir tartışma konusu oldu.

Kılıçdaroğlu'na Yönelik Zorla Getirme Kararı

Görüşmeler sırasında, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında verilen zorla mahkemeye getirilme kararını eleştirdi. Başarır, "Kılıçdaroğlu bu partinin onurudur ve zorla getirilemez,” dedi. Başarır’a karşı yanıt veren AK Parti Grup Başkanı Leyla Şahin Usta, bu durumu yargıya müdahale olarak değerlendirdi.

Yargı Üzerine Tartışmalar

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yargı kararlarındaki zafiyetlerin var olabileceğini ancak bu sorunların diyalogla çözülebileceğini ifade etti. Bu tartışmaların ardından Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili görüşmelere geçildi.

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