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TBMM Komisyonu, Malatya'daki Zirai Don Hasarını İnceledi

TBMM Zirai Don Olayı Araştırma Komisyonu, Malatya'daki kayısı bahçelerinde zirai don hasarını yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 16:06
TBMM Komisyonu, Malatya'daki Zirai Don Hasarını İnceledi

TBMM Komisyonu Malatya'da Zirai Don Hasarını İnceledi

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerini yerinde inceledi. Bu incelemeler, Nisan ayındaki zirai don olayının sonuçlarını, üreticilerin maruz kaldığı zararları tespit etmek ve gelecekte benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Komisyon Üyeleri Kayısı Bahçelerinde İnceleme Yaptı

Komisyon, Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi'nde kayısı bahçelerinde detaylı gözlemler yaptı. TBMM Zirai Don Olayı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere zirai dondan etkilenen bölgelerin incelendiğini belirtti. Malatya, zirai dondan en fazla hasar gören illerden biri olarak ön plana çıkmıştır.

Korkmaz, sivil toplum örgütü temsilcileri, tarım ve orman il müdürleri, ziraat odaları başkanları ve üreticilerle görüşerek sahada incelemelerde bulunduklarını ifade etti. Ağaçların tekrar yeşermeye başlaması ile bölge için umutların arttığını vurguladı. "İnşallah devletimiz ve Bakanlığımız gerekli önlemleri alarak, hızlı bir şekilde destek ödemelerini gerçekleştirir." dedi.

İncelemelere İlgili İsimler Katıldı

Kayısı bahçelerindeki incelemelere ayrıca, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ile Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar da katıldı.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde zirai...

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulundu. TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz (sol 3), kayısı bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İncelemelere Malatya Valisi Seddar Yavuz (sol 2) ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci (solda) de katıldı.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde zirai...

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulundu. TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz (sol 3), kayısı bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İncelemelere Malatya Valisi Seddar Yavuz (sol 2) ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci (solda) de katıldı.

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