TBMM: Milli Dayanışma Komisyonu 24 Eylül'de Kurtulmuş Başkanlığında Toplanıyor

TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12. Toplantısı

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 12. toplantısı 24 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda düşünce kuruluşlarının temsilcileri dinlenecek.

11. Toplantıda Dinlenenler

Açıklamada, Komisyonun bugün Kurtulmuş başkanlığında Meclis Tören Salonu'nda toplandığı hatırlatıldı. Komisyonun 11. toplantısının ilk oturumunda şu isimlerin dinlendiği belirtildi: Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) Başkanı Özlem Külahci Tanaman, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Devrim Türk, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan.

Toplantının İkinci Bölümü

Toplantının ikinci bölümünde ise dinlenenler arasında Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği Başkanı Murat Sarı, Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu temsilcisi Abdullah Sağır, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek, Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi ile Fethullah Ayte yer aldı.

Açıklamada ayrıca Komisyonun 12. toplantısının 24 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirileceği ve toplantıda düşünce kuruluşlarının temsilcilerinin dinleneceği yeniden vurgulandı.