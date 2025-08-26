TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı Duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), istihdam seferberliğine katılarak bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla önemli bir adım attı. 26 Ağustos 2025 tarihli duyuruya göre; İzmir, Haydarpaşa ve Vangölü Liman İşletme Müdürlükleri için toplam 80 sürekli işçi alınacak.

Alım Yöntemleri ve Kadro Dağılımı

Kurumun açıkladığı plana göre istihdam süreci iki farklı yöntemle yürütülecek. Kadro dağılımı şu şekilde belirlendi:

• Sözlü Sınav ile 46 Kişi: Toplam kadronun en büyük bölümünü oluşturan 46 sürekli işçi, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre belirlenecek.

• Noter Kurası ile 34 Kişi: Kalan 34 kişi ise noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle atanacak.

Sözlü Sınavla Alınacak Adaylarda Aranan Şartlar

Sözlü sınavla istihdam edilecek 46 kişilik kadroya başvuracak adayların taşıması gereken temel şartlar İŞKUR ilanında yer alacak. Başvurular 25-29 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayınlanacak ilanlar aracılığıyla kabul edilecek.

Başlıca şartlar şunlardır:

• Eğitim Durumu: Başvuru tarihi itibarıyla en az bir meslek yüksekokulu programından mezun olmak zorunludur. Ön lisans KPSS puanı ile başvuru yapacak olup sonrasında lisansını tamamlayan adayların başvuruları da kabul edilecektir.

• Yaş Sınırı: Başvuru tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

• İkamet Şartı: Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü için açılan kadrolar il düzeyinde yayınlandığından, adayların ilan tarihinden önce İstanbul il sınırları içinde ikamet ediyor olmaları istenmektedir.

Başarı Puanı ve Sıralama

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, TCDD'ye teslim ettikleri evraklar ve koşulların uygun bulunması halinde sınava çağrılacak. Değerlendirme komisyonu adayları 100 tam puan üzerinden şu iki ana kriterde ölçecek:

• Kişisel Yetkinlikler (50 Puan): Özgüven, yazılı ve sözlü iletişim becerisi, gözlem yeteneği ve problem çözme kabiliyeti gibi özellikler değerlendirilecektir.

• Mesleki ve Akademik Bilgi (50 Puan): Adayların mezun oldukları bölümle ilgili teorik ve pratik bilgileri ile mesleki terimlere hakimiyetleri puanlanacaktır.

Sınavdan başarılı sayılmak için adayın toplamda en az 60 puan alması gerekmektedir. 60 ve üzeri puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacak; ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve eşit sayıda yedek aday belirlenecektir.