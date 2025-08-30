DOLAR
TCG Kaş Hücumbotu Kaş'ta Halkın Ziyaretine Açıldı

Antalya Kaş'ta demirleyen TCG Kaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında marinada halkın ziyaretine açıldı; gemi 17.00'ye kadar gezilebilecek.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 15:26
Antalya'nın Kaş ilçesine demirleyen TCG Kaş hücumbotu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında halkın ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hücumbot, marinada iskeleye yanaştırıldı. İskele girişinde oluşturulan kontrol noktasından geçen ziyaretçiler, görevli askeri personel nezaretinde gemiyi gezdi.

Ziyaretçilerden izlenimler

Ziyaretçilerden Dilara Alıcı, Zafer Bayramı kapsamında Kaş'ın önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi. Geminin ilçeye geldiğini öğrenince gezmek istediğini belirten Alıcı, "Daha önce hiç yaşamadığım bir deneyimdi, çok etkilendim. Geminin her bölümünü, savaş gemisinin hangi alanlarda kullanıldığını, topların hangi menzilde ne kadar gittiğini anlattılar." dedi.

Gemi, bugün saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Antalya'nın Kaş ilçesine demirleyen TCG Kaş hücumbotu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında halkı ağırladı.

